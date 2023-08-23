李玟哭訴被「好聲音」羞辱 化妝師曝中國節目「集體無意識綁架」

李玟。（取材自微博）

已故歌手李玟 哭訴被「中國好聲音 」製作單位羞辱並抗議賽制不公的錄音曝光，熟悉中國影視生態的從業者說，確曾聽聞類似花錢買席位的暗盤交易，儘管如此仍吸引著無數憧憬明星夢的人入局。

中國媒體娛鑑viewpoint今天報導，思思原是影視行業的化妝師，不止一次聽聞類似「花錢買席位」的潛規則，又因對價關係的不透明，更給與收受賄賂、不當收入和上下其手的空間。

報導指出，不過這種各方利益博弈的平衡，也可能被利益之外的因素打破，李玟正是那個意義之外、代表著理想化追求的國際巨星。

儘管如此，思思表示，對大多數人而言，百億規模的綜藝市場，仍吸引著無數對明星夢懷有遐想的人入局，畢竟還是有很多人想紅、想爆火，覺得上節目是個好機會，所以才願意自己花錢也要擠進來。

負責公司藝人經紀和宣傳的顧佳表示，這個行業的價格體系，包括合約等並不透明，大家背對背談，每次都像賭局，即因規則和體系不透明，藝人和節目互相猜忌，「你怕他占便宜，他怕你捅婁子」，彼此心裡都沒底。

此外，李玟藉生前錄音檔，控訴中國好聲音賽制不公，並自曝為此與製作單位口角，以致被人設計故意讓受傷的她不支倒在舞台上，思思直言，若干節目組，對待臨場不夠配合、不能製造效果的嘉賓，「有的是辦法」。

思思說，錄製現場基本不能帶手機，前期溝通也是一對一、不透明，一旦現場有狀況，其實其他人都不知道真正發生什麼，只有當事人和節目組知道。

思思表示，即因如此，真相太容易被扭曲，何況「臨場有太多東西可以綁架你」，他們可以說，現在正在錄製，「大家都等你一個人，大家都在配合，你一個人耽誤全局…」。

思思說：「為了節目效果，這種集體無意識的綁架，對個人來說真的太難了，在那種情況之下可能大腦完全空白，你只能配合。」

報導指出，中國的綜藝節目發展至今，呈現極度成熟卻又常常失範、全方位曝光卻不夠透明、娛樂至死卻每個毛孔都充滿資本逐利的慾求。

李玟揭開的中國好聲音種種內情，可能只是窺看綜藝生態的切入口，事情還在不斷發酵、不斷震驚公眾的同時，卻再度印證各方對於綜藝和整個娛樂圈的猜測及想像。