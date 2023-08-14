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李玟老公被爆出軌長達3年 大動作丟3證據撇渣男罵名

記者梅衍儂／即時報導
李玟與老公Bruce過去恩愛模樣。(取材自臉書)
李玟與老公Bruce過去恩愛模樣。(取材自臉書)

天后李玟CoCo上月5日過世，享年48歲。她離開人世後仍紛擾不斷，有媒體報導她的老公Bruce有小三，並爆料他不願意幫她換卡拉OK系統，疑似她抱怨他難搞的錄音檔流出，在網路上瘋傳鬧得沸沸揚揚。對此，Bruce今（15）日發出聲明，堅稱自己的清白，並出示單據證明自己有幫李玟購買花籃以及換卡拉OK系統。

此外，Bruce身邊朋友稱所謂小三的報導是虛假的，知情人士堅決否認了涉及事件報導的內容，並表示該報導對無辜的人造成了很大的影響。

知情人士透露，關於所謂的婚外情，僅僅貼一張女性照片並聲稱她是某人的女朋友，這是荒謬的。另外，知情人說Bruce已經超過5年沒有去過上海，所以與此相關的報導都是虛構的。

Bruce聲明如下：

聲明

2023年7月27日，我就本人和CoCo的婚姻及財產狀況進行了回應。但部分主體仍拒不刪除不實言論，還繼續傳播有關我和CoCo的不實言論。對此，本人再次鄭重聲明如下：

去年夏天，我和CoCo在馬爾代夫度假時，CoCo告訴我她覺得自己可能罹患癌症。我第一時間安排CoCo回香港就診檢查，CoCo檢查後的次日因工作需要前往中國內地，而我則前往歐洲探望家人。在CoCo於中國內地隔離期間，我收到CoCo確診乳腺癌的消息。，而她決定於完成中國好聲音的節目製作，才回港就醫。

我與CoCo的婚姻及財產狀況均為個人隱私，任何主體都不得以刺探、侵擾、洩露、公開等方式侵害他人的隱私權。而所謂我與CoCo的婚姻及財產狀況的言論嚴重背離事實，系部分主體為博取流量的惡意炒作行為，已嚴重侵犯我的名譽權。嚴正警告相關侵權行為人立即停止侵權行為，刪除有關我與CoCo的婚姻及財產狀況的不實言論。網絡非法外之地，我已委託律師事務所，對任何主體超越道德和法律底線，拒不刪除或繼續傅播侵犯我本人和家人的合法權益的言論，運用法律手段追究到底，決不姑息！

我堅決否認任何被錯誤陳述的虛假言論，CoCo已經離世了，我請求各界尊重CoCo，讓她得到安息。我不會再對任何不實言論，背離事實的報導作出任何回應。

特此聲明！

BR.

2023年8月15日

李玟 隱私 癌症

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