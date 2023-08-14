李玟老公被爆出軌長達3年 大動作丟3證據撇渣男罵名

李玟與老公Bruce過去恩愛模樣。(取材自臉書)

天后李玟 CoCo上月5日過世，享年48歲。她離開人世後仍紛擾不斷，有媒體報導她的老公Bruce有小三，並爆料他不願意幫她換卡拉OK系統，疑似她抱怨他難搞的錄音檔流出，在網路上瘋傳鬧得沸沸揚揚。對此，Bruce今（15）日發出聲明，堅稱自己的清白，並出示單據證明自己有幫李玟購買花籃以及換卡拉OK系統。

此外，Bruce身邊朋友稱所謂小三的報導是虛假的，知情人士堅決否認了涉及事件報導的內容，並表示該報導對無辜的人造成了很大的影響。

知情人士透露，關於所謂的婚外情，僅僅貼一張女性照片並聲稱她是某人的女朋友，這是荒謬的。另外，知情人說Bruce已經超過5年沒有去過上海，所以與此相關的報導都是虛構的。

Bruce聲明如下：