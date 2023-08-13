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劉嘉玲不信梁朝偉外遇生子 程瀟也喊謠言假得離譜

娛樂新聞組／綜合報導
劉嘉玲曬出美照，似乎對於傳聞一笑置之。（取材自Instagram）
劉嘉玲曬出美照，似乎對於傳聞一笑置之。（取材自Instagram）

影帝梁朝偉與劉嘉玲相愛35年至今，即使二人膝下無兒無女，但仍然愛得甜蜜，但近日卻傳出梁朝偉秘戀中國女星程瀟，女方更為他誕下兒子，偉仔又為她在日本置業等；對此謠言「正宮」劉嘉玲在個人IG限動分享外出慢跑自拍，並寫下：「黃昏、驟雨之後慢跑，一路上可以清晰的聞到淡淡的青草、花香和泥土味」，絲毫未受緋聞影響。

香港01報導，據台媒報導指出，傳在去年的時候梁朝偉與程瀟曾被影到一起逛街，甚至傳二人已秘戀多時，女方更為他生了孩子，而他還為她在日本置業，太太劉嘉玲更為此遠赴日本抓姦。對於這些傳聞均未有證據證明，對此不少網友都一笑置之，而身為當事人的程瀟亦透過工作室作出回應：「假得離譜。」不少網友都叫她告造謠者，實在太離譜了。

外型甜美、有著「人間芭比」封號的前宇宙少女成員程瀟，自五歲開始學舞，跳舞超過十年。早期她以韓團宇宙少女成員身分出道，後轉戰大陸戲劇、主持界受到好評。2018年曾擔任「偶像練習生」舞蹈導師、2020年曾與許凱主演都市愛情甜寵劇「你微笑時很美」，知名度再度提升。之後在「少年之名」、「了不起舞社」也展現專業面貌圈了不少粉絲。程瀟在今年三月因合約到期宣布退出宇宙少女。

事實上，有著精緻五官、火辣身材的程瀟曾傳過不少緋聞，過去就曾被網友質疑與同公司的王一博秘戀，指出兩人年齡、興趣相仿，也有同款服飾，懷疑兩人在偷偷交往，不過王一博則透過工作室表明自己單身。另外，程瀟也被亂傳介入「爸爸去哪兒5」演員杜江婚姻。對此，杜江與太太霍思燕都嚴正否認並怒批造謠者要付法律責任，程瀟則在微博回應：「再瞎掰，我這一爪子立馬拍在你臉上。」

程瀟近日被爆是梁朝偉小三，她回應「假得離譜」。（取材自微博）
程瀟近日被爆是梁朝偉小三，她回應「假得離譜」。（取材自微博）

梁朝偉 日本 緋聞

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