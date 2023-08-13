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李玟輕生3次 狂罵Bruce音檔外流 婚內劈腿超渣行徑曝光

記者黃保慧／即時報導
李玟生前與老公樂裕民合照。（美聯社）
李玟生前與老公樂裕民合照。（美聯社）

李玟（CoCo）7月5日離世後紛爭不斷，丈夫「Bruce」樂裕民被指是「渣男」、「殺人兇手」、「Liar」，他事後對外說：「l love CoCo,my whole life」，強調李玟的死百分之百與他無關，但知情人士提供一段李玟生前的音檔，卻讓這件事疑雲重重。

知情人士透露樂裕民對外表現出「愛妻樣」「全都是謊言！」知情人士透露，樂裕民和李玟之間的聯繫，幾乎是靠助理Rosanna傳話。今（13日）提供李玟生前的音檔，表示愛唱歌的李玟當時想更換卡拉ok系統，樂裕民卻很不爽，透過助理傳話打槍，覺得她要求太高，但李玟是位專業歌手，認為更新一套卡拉ok系統，可以持續在專業領域上輔助、追求進步，可是樂裕民卻不願意付，甚至覺得李玟難搞又難伺候，李玟得知後直喊：「Amazing!」之後則抱怨：「He forgot who he married, and how much I helped him.（他忘記了他娶了誰，我是歌手啊！也忘記了在這段婚姻我為他的事業與財富帶來多少的幫助。）」

李玟當時正與樂裕民分居且準備進行離婚官司，她抱怨完冷回：「This is gonna be war.（這將是一場戰爭。）」這讓知情人士不解說：「樂裕民先生對外說自己有多大方多愛妻子、任何開銷都由他包辦，但聽CoCo的抱怨，丈夫對她並不好啊！」這段李玟生前的語音，也顯示了兩人並不如樂裕民說的那般關係良好。

另外，李玟6月29日其實是第2次輕生，她去年10月曾在樂裕民面前輕生，但樂裕民卻沒告知李玟的家人，還讓她一個人住在酒店裡，「讓一位有嚴重憂鬱症及有輕生傾向的人，一直處在獨處的環境中，這就是在鏡頭前口口聲聲說愛CoCo的丈夫嗎？CoCo患乳癌做檢查時，他也是跑去度假，沒有要陪伴的意思，CoCo最需要他的時候，他永遠都不在。」

李玟形象向來陽光、熱情，時常散發正能量，外界對於她有憂鬱症感到訝異，然而李玟罹患憂鬱症最大原因，其實是因為自己的婚姻不順，丈夫多次出軌，李玟曾抓包樂裕民和一位名叫Molly Beth的外過人搞婚外情，還把照片給知情人士看，樂裕民和Molly Beth不倫關係長達3年，現在的新歡為上海女孩，「之前不停被爆多次出軌，和李玟還有婚姻狀態的他，從來沒否認自己出軌。非常心疼在這樣婚姻狀態中飽受折磨的CoCo。」

李玟 憂鬱症

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