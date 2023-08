李玟輕生3次 狂罵Bruce音檔外流 婚內劈腿超渣行徑曝光

李玟生前與老公樂裕民合照。(美聯社)

李玟 (CoCo)7月5日離世後紛爭不斷,丈夫「Bruce」樂裕民被指是「渣男」、「殺人兇手」、「Liar」,他事後對外說:「l love CoCo,my whole life」,強調李玟的死百分之百與他無關,但知情人士提供一段李玟生前的音檔,卻讓這件事疑雲重重。

知情人士透露樂裕民對外表現出「愛妻樣」「全都是謊言!」知情人士透露,樂裕民和李玟之間的聯繫,幾乎是靠助理Rosanna傳話。今(13日)提供李玟生前的音檔,表示愛唱歌的李玟當時想更換卡拉ok系統,樂裕民卻很不爽,透過助理傳話打槍,覺得她要求太高,但李玟是位專業歌手,認為更新一套卡拉ok系統,可以持續在專業領域上輔助、追求進步,可是樂裕民卻不願意付,甚至覺得李玟難搞又難伺候,李玟得知後直喊:「Amazing!」之後則抱怨:「He forgot who he married, and how much I helped him.(他忘記了他娶了誰,我是歌手啊!也忘記了在這段婚姻我為他的事業與財富帶來多少的幫助。)」

李玟當時正與樂裕民分居且準備進行離婚官司,她抱怨完冷回:「This is gonna be war.(這將是一場戰爭。)」這讓知情人士不解說:「樂裕民先生對外說自己有多大方多愛妻子、任何開銷都由他包辦,但聽CoCo的抱怨,丈夫對她並不好啊!」這段李玟生前的語音,也顯示了兩人並不如樂裕民說的那般關係良好。

另外,李玟6月29日其實是第2次輕生,她去年10月曾在樂裕民面前輕生,但樂裕民卻沒告知李玟的家人,還讓她一個人住在酒店裡,「讓一位有嚴重憂鬱症 及有輕生傾向的人,一直處在獨處的環境中,這就是在鏡頭前口口聲聲說愛CoCo的丈夫嗎?CoCo患乳癌做檢查時,他也是跑去度假,沒有要陪伴的意思,CoCo最需要他的時候,他永遠都不在。」

李玟形象向來陽光、熱情,時常散發正能量,外界對於她有憂鬱症感到訝異,然而李玟罹患憂鬱症最大原因,其實是因為自己的婚姻不順,丈夫多次出軌,李玟曾抓包樂裕民和一位名叫Molly Beth的外過人搞婚外情,還把照片給知情人士看,樂裕民和Molly Beth不倫關係長達3年,現在的新歡為上海女孩,「之前不停被爆多次出軌,和李玟還有婚姻狀態的他,從來沒否認自己出軌。非常心疼在這樣婚姻狀態中飽受折磨的CoCo。」