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楊超越、丁禹兮新劇變豬虎 歷經情劫

記者楊起鳳／綜合報導
楊超越(右)和丁禹兮主演甜虐輕喜劇「七時吉祥」。(圖：愛奇藝國際站提供)
楊超越(右)和丁禹兮主演甜虐輕喜劇「七時吉祥」。(圖：愛奇藝國際站提供)

中國女星楊超越和丁禹兮主演的甜虐輕喜劇「七時吉祥」，兩人在劇中必須經歷七次歷劫；第一世歷劫竟然化身暴躁小豬和可愛小白虎，原本帥氣的「初空仙君」被叫成「豬空仙君」，讓全網笑翻。

兩人第二次歷劫成年下戀，沒想到卻被沒有喝下忘川水的祥雲搞破壞，兩人全程搞笑逗趣，丁禹兮更因此擄獲一票網友的支持。他說：「希望所有喜歡我們劇的觀眾們，在看我們的戲之後笑容能永遠掛在臉上下不來。」楊超越也笑說：「看『七時吉祥』可以一直開心。」

飾演初空仙君的丁禹兮談及角色時說：「大家在開局可以看到他是一個記憶有殘缺，破碎的初空，但自從遇見祥雲之後，逐漸修復成為一個完整的他。」

精采打戲備受讚譽「又帥又討喜」、「打戲拍得太絕了」，丁禹兮說：「當時花費兩天拍攝的打戲，太過癮了，可以說是圓夢了。」

楊超越則認為，祥雲是個「勇敢守護愛人」的人，在每一次愛上對方的過程中，可以成為更好的自己，這是她非常喜歡這個故事的原因。而歌手出身的楊超越演技也備受關注，網友「演得太萌了」、「被原聲台詞驚艷到了」、「少女音、少女臉」。

不只劇情備受討論，「七時吉祥」在天界中呈現的幻彩奇色，也讓喜愛古裝劇的觀眾嘖嘖稱奇；畫面美感甚至打鬥施展法術的特效，都令網友看傻了眼，紛紛留言「好唯美」、「特效劇情都在線」、「好震撼」。對於即將展開的其他歷劫副本，丁禹兮開玩笑說：「看我們戲真的很省時間，因為看一部劇就等於看了七種不同題材、不同人物關係的劇，這是個多麼划算的帳，追一部抵七部。」

「七時吉祥」必須經歷七次歷劫，第一世歷劫竟然化身暴躁小豬和可愛小白虎。(圖：愛奇...
「七時吉祥」必須經歷七次歷劫，第一世歷劫竟然化身暴躁小豬和可愛小白虎。(圖：愛奇藝國際站提供)

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