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吳京曾探班「封神」新人演員？ 告誡：少年早成不是好事…

娛樂新聞組／即時報導
吳京說，少年早成不是好事，男孩從40歲之後才開始。(取材自微博)
吳京說，少年早成不是好事，男孩從40歲之後才開始。(取材自微博)

由烏爾善執導的中國奇幻史詩電影「封神第一部」自上映以來話題不斷，20多位新人男演員從1萬5000人中脫穎而出，並進行7個多月封閉式訓練，創造話題。近日，吳京的一段昔日訪談被挖出，他提到去一個劇組探班，「30個孩子練了7個月」，被指應該就是當時在拍攝的「封神」劇組。

香港01報導，該劇參演人數多，辛苦訓練後也未必有重要戲分，難免會令人打退堂鼓。吳京透露，看望新人演員時，以自身經歷緩解年輕一輩對前途的焦慮：「沒有當上主演，變成了一個陪襯，然後現在心裡想，是走還是不走呢？我當年去香港，一年沒戲拍，半年後得到唯一的一個機會，只有一句台詞，『殺破狼』。我積累了20年，少年早成不是好事，男孩從40歲之後才開始，未來都是你們的。我們總有一天要『死』在江邊上，等著你們拍我們呢。」

對此，不少網友對吳京這番話難以苟同，紛紛留言指：「大哥~你那殺破狼那身段，有沒有台詞還重要麼」、「吳京這話說的有道理，但是殺破狼就算是沒台詞，那也不是誰都能演的」。

武打演員出身的吳京憑藉電影「戰狼」系列、「長津湖」系列、「流浪地球」系列成為首位作品累積票房超過300億人民幣的中國演員。但其實在拍攝這些電影之前，吳京已參演過大量電視劇。

香港 長津湖

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