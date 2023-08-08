大S不忍了 正式提告張蘭、汪小菲「侮辱誹謗」

張蘭、汪小菲。（取材自微博）

台灣女星大S的工作室今(8日)轉發鄧高靜律師聲明，表示已正式向前夫、中國富商汪小菲及張蘭母子提告，大S針對張蘭和汪小菲自去年起在抖音 及直播中多次對她進行侮辱毁謗，正式提出告訴。

【大S委任律師鄧高靜律師聲明全文】

受徐熙媛 女士之委託，上海德禾翰通律師事務所指派鄧高靜律師、廣東卓建（龍崗）律師事務所指派鄧晴子律師，就部分網絡用戶侵犯徐熙媛女士之合法權益事宜發布本律師聲明。

一、張蘭女士自2022年11月21 日起，在抖音直播間持續性地對徐熙媛女士實施侮辱、誹謗等行為，徐熙媛女士已於 2023 年2月 16 日對張蘭和北京 微播視界科技有限公司（抖音平台）提起訴訟，北京市第一中級人民法院於 2023年3月 20日立案後，經報請北京市高級人民法院批準將案件移送北京互聯網法院審理，北京互聯網法院於 2023 年4月20日立案。

二、汪小菲先生自 2022 年11月21 日起，在微博，抖音等網絡平台持續性地對徐熙媛女士實施侮辱，誹謗等行為，徐熙媛女士已於 2023 年2月16 日對汪小菲提起訴訟，北京互聯網法院於 2023 年3月21 日立案。

三、徐熙媛女士相信北京互聯網法院會依法及時審理兩案件並作出公平公正的判決。

四、針對其他部分網絡用戶對徐熙媛女士實施的侮辱、誹謗行為，徐熙媛女士已委托本律師完成取證工作，將根據實際情況採取進一步的法律措施。