炒作？ TFBOYS捐款涿州300萬竟曬憑證

TFBOYS為涿州災民捐款300萬元。（取材自微博）

中國華北地區近日遭遇暴雨、洪澇，其中河北涿州成重災區，知名男團TFBOYS向涿州捐款人民幣300萬元（約41.8萬美元），官方微博 還曬出捐款憑證，被質疑炒作災情；此外，還有黃曉明 等眾多明星捐贈物資。

TFBOYS官微4日發文稱：「共克時艱，攜手同行。TFBOYS決定向涿州災區捐款300萬元。涿州加油！」並附上出帳回單。夯團行動立即引起熱議，有人表示讚賞，認為這是TFBOYS為社會發展和人道主義事業作出的積極貢獻；也有人對此持懷疑態度，認為這只是個人形象炒作的一部分。

TFBOYS是非常受歡迎的組合，一舉一動自然會引起關注，透過這次慈善捐款，可以傳遞積極向上的價值觀，引領年輕一代追求公益和關愛他人；然而官方微博大動作曬憑證，也被質疑捐款背後動機是為了形象炒作。

此外，還有多位藝人捐贈物資，黃曉明的「明天愛心基金」與吳京、謝楠、林志玲 、張天愛、朱一龍一同為涿州災區捐贈20艘皮划艇，支持並保障12支救援隊的一線救援工作，虞書欣捐贈包括夜間照明設備及礦泉水、蛋白棒、麵包、火腿腸、消毒濕巾等應急物資。

另據搜狐娛樂報導，有網友近日在河北保定的服務區，意外偶遇了王寶強馳援河北的車隊。據悉，王寶強不僅籌備了六大卡車的物資，還低調的坐在副駕駛，親自押送至河北災區。

一路上有不少網友拍到拉著橫幅的車輛，還有視頻拍到他站在車上派發救援物資，稱讚他本人親力親為派發物資毫無架子。