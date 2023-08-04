戲說從頭／黃渤「熱烈」跳街舞 與王一博師徒較勁

黃渤演舞蹈教練，他說對自己而言有著特殊的意義。（取材自微博）

亞運獻禮片「熱烈」日前上映，資深演員黃渤在片中飾演舞蹈教練，本片由大鵬執導，黃渤、王一博、劉敏濤、岳雲鵬、小瀋陽主演。黃渤與王一博飾演師徒，為了更真實的呈現對舞蹈夢想的追求，黃渤主動向導演要求要跳舞，於是在片場裡，他一有時間就在練習。

新快報報導，「熱烈」講述心懷熱愛、赤誠追夢的青年舞者陳爍在教練的指導下，克服重重阻礙，在熱愛的舞台上發光發亮，逐夢亞運賽場的熱血故事。導演大鵬表示，黃渤和王一博對這一對師徒角色的詮釋已經超越自己對丁雷和陳爍的想像。

黃渤在片中飾演「驚嘆號」舞團的團長丁雷。黃渤表示，這個角色跟自己年輕時的街舞生涯是重合的，「對這個角色我有很多同理心在」。

在黃渤看來，曾作為千年老二舞者的丁雷，街舞夢想受過多少次摧殘打擊不言而喻。街舞隊的生計、養家糊口的壓力，讓年輕時一腔熱血往前衝的丁雷，不得不面對柴米油鹽。因此，丁雷也逐漸變得世故油滑。

報導指出，談及搭檔王一博，黃渤覺得，王一博和陳爍這個角色非常契合，都是一個不是那麼善於表達，但有夢想、內心火熱的人，「一博本身性格相對內斂，不是那麼願意主動跟人去哈拉。但平時對戲特別認真」。