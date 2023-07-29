被批「五官亂飛」楊紫：遇痛苦的事能沒有表情地哭？
中國女星楊紫新劇「長相思」播出後熱度很高，然而有營銷號評論指楊紫表現過於浮誇、「五官亂飛」；楊紫對此回應表示，不相信「遇到極大痛苦的事情可以沒有表情地哭」。
「長相思」改編自同名小說，講述楊紫飾演的小夭與瑲玹、塗山璟、赤水豐隆、相柳的恩怨情仇故事。播出後引來各方討論，有評論指「長相思」故事情節設定老套、「男尊女卑」的觀念過於陳舊、演技過於浮誇；並且點名楊紫表現過於浮誇了，「感覺她完全找不到表演狀態，沒能深入、精準的理解角色，導致看每一場戲都覺得不對，始終覺得她浮誇，經常五官亂飛」，並直指「作為入行這麼多年的演員，楊紫實在令人大失所望」。
評論一出，話題討論衝上熱搜，有粉絲認為「營銷號們可能想博取流量，所以故意抹黑演員的認真表演」、「眼睛細節處理的太好了，真是把我的小夭演活了」；但也人認為「演員之所以是演員，情緒爆發的時候也時刻要做好表情管理」。
至於楊紫面對批評，她在接受採訪時表示，大家只是通過一張動圖就說「你又在五官亂飛」，直言「但是我完全不相信，比如遇到極大痛苦的事情你可以沒有表情地哭」，「入戲時不在乎哭得美不美」。楊紫說自己在慢慢的改變，擴大舒適圈，她不會突然去為了證明自己去演很奇怪的角色，因為她堅信只要自己堅持認真演戲，罵你的人可能會認可自己，讓角色去說服別人。
上一則
FB留言