我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

員工平均待不到2年…蘋果遭評「美國最差勁雇主」原因曝光

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

被批「五官亂飛」楊紫：遇痛苦的事能沒有表情地哭？

娛樂新聞組／即時報導
楊紫在新片「長相思」的演出被指浮誇、「五官亂飛」。（視頻截圖）
楊紫在新片「長相思」的演出被指浮誇、「五官亂飛」。（視頻截圖）

中國女星楊紫新劇「長相思」播出後熱度很高，然而有營銷號評論指楊紫表現過於浮誇、「五官亂飛」；楊紫對此回應表示，不相信「遇到極大痛苦的事情可以沒有表情地哭」。

「長相思」改編自同名小說，講述楊紫飾演的小夭與瑲玹、塗山璟、赤水豐隆、相柳的恩怨情仇故事。播出後引來各方討論，有評論指「長相思」故事情節設定老套、「男尊女卑」的觀念過於陳舊、演技過於浮誇；並且點名楊紫表現過於浮誇了，「感覺她完全找不到表演狀態，沒能深入、精準的理解角色，導致看每一場戲都覺得不對，始終覺得她浮誇，經常五官亂飛」，並直指「作為入行這麼多年的演員，楊紫實在令人大失所望」。

評論一出，話題討論衝上熱搜，有粉絲認為「營銷號們可能想博取流量，所以故意抹黑演員的認真表演」、「眼睛細節處理的太好了，真是把我的小夭演活了」；但也人認為「演員之所以是演員，情緒爆發的時候也時刻要做好表情管理」。

至於楊紫面對批評，她在接受採訪時表示，大家只是通過一張動圖就說「你又在五官亂飛」，直言「但是我完全不相信，比如遇到極大痛苦的事情你可以沒有表情地哭」，「入戲時不在乎哭得美不美」。楊紫說自己在慢慢的改變，擴大舒適圈，她不會突然去為了證明自己去演很奇怪的角色，因為她堅信只要自己堅持認真演戲，罵你的人可能會認可自己，讓角色去說服別人。

楊紫駁斥營銷號說她在新片「長相思」的演出「五官亂飛」，她認為入戲很重要。（視頻截...
楊紫駁斥營銷號說她在新片「長相思」的演出「五官亂飛」，她認為入戲很重要。（視頻截圖）
楊紫在新片「長相思」的演出被指浮誇、「五官亂飛」。（視頻截圖）
楊紫在新片「長相思」的演出被指浮誇、「五官亂飛」。（視頻截圖）

上一則

劉詩詩寶貝兒模樣曝光 吳奇隆公園溜4歲兒父愛爆棚

延伸閱讀

新男神？「長相思」暖男被揭不良行為 上了熱搜

新男神？「長相思」暖男被揭不良行為 上了熱搜
劉奕君演壞蛋上司 「瑯琊榜」大反派擔心被「罵出地球」

劉奕君演壞蛋上司 「瑯琊榜」大反派擔心被「罵出地球」
泰國選出中國十大最美女演員 有出乎你意料的嗎？

泰國選出中國十大最美女演員 有出乎你意料的嗎？
楊洋只會皺眉抿嘴？「人間煙火」演技遭魏大勛輾壓

楊洋只會皺眉抿嘴？「人間煙火」演技遭魏大勛輾壓

熱門新聞

朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
金像獎影后毛舜筠(左)特別自港到台朝聖李心潔演唱會。圖／讀者提供

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

2023-07-22 16:40
蕾貝卡佛格森（左）和湯姆克魯斯差了21歲。(摘自imdb)

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

2023-07-21 11:46
張艾嘉(左)跟B2朝聖李心潔演唱會。記者沈昱嘉／攝影

靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣

2023-07-22 11:19
楊洋、王楚然從客廳親到廚房，意外開啟水龍頭。(視頻截圖)

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

2023-07-19 09:00
47歲的孫幀旻外型保養得宜。圖／摘自IG

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

2023-07-23 12:38

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外