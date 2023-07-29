被批「五官亂飛」楊紫：遇痛苦的事能沒有表情地哭？

楊紫在新片「長相思」的演出被指浮誇、「五官亂飛」。（視頻截圖）

中國女星楊紫新劇「長相思」播出後熱度很高，然而有營銷號評論指楊紫表現過於浮誇、「五官亂飛」；楊紫對此回應表示，不相信「遇到極大痛苦的事情可以沒有表情地哭」。

「長相思」改編自同名小說，講述楊紫飾演的小夭與瑲玹、塗山璟、赤水豐隆、相柳的恩怨情仇故事。播出後引來各方討論，有評論指「長相思」故事情節設定老套、「男尊女卑」的觀念過於陳舊、演技過於浮誇；並且點名楊紫表現過於浮誇了，「感覺她完全找不到表演狀態，沒能深入、精準的理解角色，導致看每一場戲都覺得不對，始終覺得她浮誇，經常五官亂飛」，並直指「作為入行這麼多年的演員，楊紫實在令人大失所望」。

評論一出，話題討論衝上熱搜，有粉絲認為「營銷號們可能想博取流量，所以故意抹黑演員的認真表演」、「眼睛細節處理的太好了，真是把我的小夭演活了」；但也人認為「演員之所以是演員，情緒爆發的時候也時刻要做好表情管理」。