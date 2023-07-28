戲說從頭／「你給我的喜歡」 雙王新手爸媽逗萌娃

王子奇西裝扮相帥氣被封「霸道總裁專業戶」。（圖：愛爾達電視提供）

由王玉雯、王子奇領銜主演的「你給我的喜歡」播出後受到很多網友關注。兩人在劇中擔任新手爸媽，王子奇喊話：「對我來說是比較新鮮的角色，希望能成為年輕爸爸的一個代表。」

王玉雯則開玩笑的說：「一開始其實有點忐忑，自己還是個寶寶怎麼就演別人的媽媽。飾演全全的孩子已經5歲了，每天都有很多問題、進步也非常快，希望可以教他一些正面的東西。」

王子奇有「霸道總裁專業戶」稱號，聊到「你」劇中「辛旗」這個角色跟之前的霸總有何區別時，他認真地回答，最大的不同應該是「需要承擔養小孩的責任」，所以詮釋起來也會更加成熟穩重。

另外從劇組公開的幕後花絮中，也能看到王子奇不時會特別準備小驚喜，來吸引「全全」的注意，對此他不好意思的說：「正好拍戲現場有這些小道具，只是逗逗小朋友的小魔術啦！」一旁的王玉雯也補充聊到與小孩對戲的感想，只見她三句不離稱讚的說：「全全很聰明、很有悟性也很有靈性！我覺得他天生可能就很適合當演員。」一言一語中不難看到他們對全全的喜愛和認可。

「你」劇已是王玉雯和王子奇第3次搭擋演出，當被問到彼此默契如何時，兩人異口同聲說「搭擋次數多了確實是非常默契、相當默契」，至於如果有機會4搭的話，兩人則最想演「互換身分、民國、仙俠」等類型的題材，王玉雯還特別補了一句說：「也可以是我演霸總、換他演小員工。」