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劉奕君演壞蛋上司 「瑯琊榜」大反派擔心被「罵出地球」

娛樂新聞組／即時報導
劉奕君在新劇中的角色，非常有爭議性。(取材自微博)
劉奕君在新劇中的角色，非常有爭議性。(取材自微博)

由大陸影后周迅、劉奕君、林允領銜主演的電視劇「不完美受害人」日前開播。因涉及職場騷擾、網暴等社會話題，一開播就掀起高討論度。尤其是在劇中飾演施暴者的劉奕君，引發不少網友議論，「如果不是劉奕君演的話，我會把他罵出地球。」

在電視劇「瑯琊榜」中飾演大反派謝玉的劉奕君，演技精湛讓人印象深刻。這次在新劇中演的是一個遊走於人性灰色地帶的角色。

山西晚報報導，「不完美受害人」的故事由一起第三方匿名報警的職場性侵案展開。劉奕君說，他在中飾演的「成功」這個角色，非常容易引起爭議，至今看到很多評論還心有餘悸。

他說，他是經過了思想鬥爭，最後才同意接這個角色。

此前，劉奕君也飾演過很多亦正亦邪的角色，但這一部還是有所區別。「成功這個角色從演員演技層面來講，對我來說沒有太大的難度。但最關鍵的是如何去表達這個分寸感。現在剛剛播出，據說收視率還不錯，但是後面怎麼樣我也不知道，我也非常害怕哪天把我真罵出了地球。」

至於在本劇之後是否還會再接演反派角色。劉奕君覺得還是要從人性出發，「「不完美受害人」中成功這個角色最吸引我的地方就是探討了人性，同時整個戲也探討了人性。現實主義題材的影視作品應該帶給觀眾一些深度的思考，而不是簡單地分正派和反派，真實的人就是黑白灰都有，所以在我看來角色沒有什麼絕對的正派和反派。」

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