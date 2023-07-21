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世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

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這對星夫妻怎麼了？老公愈來愈胖 老婆則爆瘦

娛樂新聞組╱即時報導
吳奇隆(右)、劉詩詩最近一變胖一變瘦。（取材自臉書）
吳奇隆(右)、劉詩詩最近一變胖一變瘦。（取材自臉書）

曾是小虎隊一員的吳奇隆，和劉詩詩婚後育有一子，兩人婚姻幸福美滿，但網友卻發現劉詩詩越來越瘦，活脫像紙片人。相反的52歲的吳奇隆卻被直擊越來越幸福肥。日前吳奇隆一組在機場曝光的照片就被網友發現他的肚子微微凸起，身材似已走鐘。

吳奇隆現身機場但身材明顯發福。(取材自微博)
吳奇隆現身機場但身材明顯發福。(取材自微博)

據「娛樂指南」刊出吳奇隆日前出現機場的照片，一頭俐落短髮的他，穿著一深淺綠色的POLO衫、配色五分短褲和口罩，走在機場仍有明星范，不過仔細看照片，吳奇隆過去的結實身材已不復見，其中肚子部分已經微凸，中廣身材被形容已走鐘。有網友忍不住要「四爺開始管理身材」，但也有更多的網友力挺「52歲身材這樣已經不得了了」，「那個臉還是帥到不行」，要大家別太嚴格。

劉詩詩的腰細到快折斷。(取材自微博)
劉詩詩的腰細到快折斷。(取材自微博)

今年36歲的劉詩詩日前出席活動，以一襲寶藍色禮服亮相，也在微博分享美照，但網友卻發現她居然瘦成紙片人，離譜的是她的腰圍竟然和她頭圍一樣大，讓粉絲為她的健康感到憂心。

劉詩詩在微博曬出她出席活動的美照，優雅的氣質配上寶藍色禮服十分美麗高貴，但網友卻發現她的腰圍簡直比A4腰還要纖瘦。暴瘦成紙片人的腰圍被網友形容「快被捏斷」，懷疑她到底有沒有在吃飯。

網友紛紛要她「注意休息，多吃飯」、「太瘦不健康」。但也有網友稱讚生了孩子還能維持這等身材和美貌，「真的是女神」。

吳奇隆 劉詩詩 微博

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