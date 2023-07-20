我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

何泓姍「錦心似玉」扮反派女 喊鬥不過譚松韻

記者杜沛學／綜合報導
何泓姍(左)「錦心似玉」劇中對鍾漢良痴情，自虧角色是戀愛腦。(圖：八大電視提供)
何泓姍(左)「錦心似玉」劇中對鍾漢良痴情，自虧角色是戀愛腦。(圖：八大電視提供)

大陸女星何泓姍日前到台灣出席兩岸電影展活動，恰巧她參演的「錦心似玉」正在台灣播出，受訪時談到劇中詮釋惡女角色，三不五時設詭計陷害譚松韻。但何泓姍卻直搖頭，「計謀從來沒有成功過，智商也沒辦法跟松韻比。」並笑說：「她半集都撐不過。」

何泓姍也表示，如果劇迷沒有那麼在意喬蓮房（角色名）使壞的部分，「其實她有點軟萌軟萌的很可愛，蠢蠢的。」也忍不住替角色平反，「電視劇裡面一定還是要有這樣的人物！」

談到角色的詮釋，何泓姍透露，她在拍攝過程中其實有設計一些可愛的點，「還有她的表情都是流於表面的，她的心思全寫在臉上，就像是把這些東西都符號化。」此外，她還為角色構思了一個動作，指戲裡大家請安都是很端莊的，何泓姍邊講邊甩頭又翻白眼，笑說：「只有喬蓮房會這樣。」

劇中與女主角譚松韻處處對立，何泓姍不擔心成為網友攻擊討厭的對象。她表示，兩人認識非常久，「我和松韻私下關係特別好，一起經常玩手機遊戲，松韻現在熱愛攝影，我們會交流攝影心得。」

何泓姍分享曾為「錦心似玉」劇中的反派角色設計可愛表情及動作。(圖：八大電視提供)
何泓姍分享曾為「錦心似玉」劇中的反派角色設計可愛表情及動作。(圖：八大電視提供)

她也透露拍攝時，譚松韻都要先多看她一下，「因為她要把笑我的點笑完之後，才能開始拍戲。」只因何泓姍在角色上加上了一些搞笑細節，「試戲時我會演得誇張一點，她就繃不住了，就開始笑，很難控制住。」

另外，對鍾漢良的痴情，甘願從嫡女淪為一個地位卑微的小妾，何泓姍自虧角色說：「喬蓮房就是戀愛腦。」她表示，如果故事還能重新再來過的話，希望喬蓮房能讓侯爺好好搞事業。

何泓姍形容在「錦心似玉」中飾演的反派蠢得可愛。(圖：八大電視提供)
何泓姍形容在「錦心似玉」中飾演的反派蠢得可愛。(圖：八大電視提供)

影展

上一則

安以軒爆離婚？ 好姐妹夏于喬：沒聽說

下一則

Melody誘走房產？ 前夫悔簽離婚協議

延伸閱讀

青龍OTT／林知衍「黑暗榮耀」奪女配 合體宋慧喬太美

青龍OTT／林知衍「黑暗榮耀」奪女配 合體宋慧喬太美
上半年電視劇收視出爐 王凱搭譚松韻力壓肖戰、吳磊

上半年電視劇收視出爐 王凱搭譚松韻力壓肖戰、吳磊
華人青年唐子儒攝影展 傳達「異鄉」遊子意

華人青年唐子儒攝影展 傳達「異鄉」遊子意
大華府職業攝影展 美京藝廊15日起登場

大華府職業攝影展 美京藝廊15日起登場

熱門新聞

阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
海莉艾特沃等了好多年，才等到成為「不可能的任務」系列女主角的機會。（歐新社資料照片）

「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛

2023-07-17 17:21
《我的大叔》(左起)、《機智醫生生活》、《還魂》。(圖／摘自IMDb)

「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5

2023-07-13 11:35
謝霆鋒對自己的私生活一向極為保護。(取材自微博)

才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處

2023-07-15 21:34
楊洋、王楚然從客廳親到廚房，意外開啟水龍頭。(視頻截圖)

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

2023-07-19 09:00
72歲的譚詠麟自爆患病。(取材自微博)

72歲港星譚詠麟 自曝病了 4天瘦15磅

2023-07-15 07:00

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因