何泓姍「錦心似玉」扮反派女 喊鬥不過譚松韻

何泓姍(左)「錦心似玉」劇中對鍾漢良痴情，自虧角色是戀愛腦。(圖：八大電視提供)

大陸女星何泓姍日前到台灣出席兩岸電影展 活動，恰巧她參演的「錦心似玉」正在台灣播出，受訪時談到劇中詮釋惡女角色，三不五時設詭計陷害譚松韻。但何泓姍卻直搖頭，「計謀從來沒有成功過，智商也沒辦法跟松韻比。」並笑說：「她半集都撐不過。」

何泓姍也表示，如果劇迷沒有那麼在意喬蓮房（角色名）使壞的部分，「其實她有點軟萌軟萌的很可愛，蠢蠢的。」也忍不住替角色平反，「電視劇裡面一定還是要有這樣的人物！」

談到角色的詮釋，何泓姍透露，她在拍攝過程中其實有設計一些可愛的點，「還有她的表情都是流於表面的，她的心思全寫在臉上，就像是把這些東西都符號化。」此外，她還為角色構思了一個動作，指戲裡大家請安都是很端莊的，何泓姍邊講邊甩頭又翻白眼，笑說：「只有喬蓮房會這樣。」

劇中與女主角譚松韻處處對立，何泓姍不擔心成為網友攻擊討厭的對象。她表示，兩人認識非常久，「我和松韻私下關係特別好，一起經常玩手機遊戲，松韻現在熱愛攝影，我們會交流攝影心得。」

何泓姍分享曾為「錦心似玉」劇中的反派角色設計可愛表情及動作。(圖：八大電視提供)

她也透露拍攝時，譚松韻都要先多看她一下，「因為她要把笑我的點笑完之後，才能開始拍戲。」只因何泓姍在角色上加上了一些搞笑細節，「試戲時我會演得誇張一點，她就繃不住了，就開始笑，很難控制住。」