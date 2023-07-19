梁朝偉拍韓女團MV 中國網友評價兩極 疑「辱華」

梁朝偉驚喜現身韓女團「New Jeans」新歌「Cool With You」MV。(影片截圖)

韓新人女團「New Jeans」平均16歲，甜美外型加上堅強的實力，出道近1年，音樂成績直逼天團BLACKPINK。本周五（21）New Jeans將發行迷你專輯「Get Up」，昨（19）主打歌「Cool With You」MV上線，不但有人氣影集「魷魚遊戲」中的鄭好娟跨刀演出，香港 影帝梁朝偉 更是驚喜現身，讓不少粉絲驚喜直呼根本是「夢幻聯動」，在微博上一片熱議，不過也有網友質疑，New Jeans先前爆出辱華爭議，擔心梁朝偉和她們合作不妥。

「Cool With You」MV有A、B版本，梁朝偉出現在B版本中，他頂著一頭白髮現身，以「神」的姿態降臨，複雜的眼神充滿各種情緒，望著鄭好娟的一幕讓人不寒而慄。MV一出立刻引起網友熱烈討論，這也是梁朝偉繼2002年與南韓 影后全度妍合作南韓歌手The Name的同名MV「The Name」，時隔21年再參演南韓歌手的MV。

大部分網友對於梁朝偉現身感到驚喜，但也有人說「New Jeans」今年1月和南韓工藝設計振興院合作，New Jeans穿韓服在節目中宣傳有關韓紙的知識，並提到韓紙有千年歷史。此影片一出，大陸網友直指造紙源於中國文化而非南韓，認為New Jeans企圖混淆視聽、有辱華之嫌。