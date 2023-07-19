我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

北卡龍捲風來襲 輝瑞廠房被吹毀 I-95公路一度受阻

梁朝偉拍韓女團MV 中國網友評價兩極 疑「辱華」

記者梅衍儂／即時報導
梁朝偉驚喜現身韓女團「New Jeans」新歌「Cool With You」MV。(影片截圖)
梁朝偉驚喜現身韓女團「New Jeans」新歌「Cool With You」MV。(影片截圖)

韓新人女團「New Jeans」平均16歲，甜美外型加上堅強的實力，出道近1年，音樂成績直逼天團BLACKPINK。本周五（21）New Jeans將發行迷你專輯「Get Up」，昨（19）主打歌「Cool With You」MV上線，不但有人氣影集「魷魚遊戲」中的鄭好娟跨刀演出，香港影帝梁朝偉更是驚喜現身，讓不少粉絲驚喜直呼根本是「夢幻聯動」，在微博上一片熱議，不過也有網友質疑，New Jeans先前爆出辱華爭議，擔心梁朝偉和她們合作不妥。

「Cool With You」MV有A、B版本，梁朝偉出現在B版本中，他頂著一頭白髮現身，以「神」的姿態降臨，複雜的眼神充滿各種情緒，望著鄭好娟的一幕讓人不寒而慄。MV一出立刻引起網友熱烈討論，這也是梁朝偉繼2002年與南韓影后全度妍合作南韓歌手The Name的同名MV「The Name」，時隔21年再參演南韓歌手的MV。

大部分網友對於梁朝偉現身感到驚喜，但也有人說「New Jeans」今年1月和南韓工藝設計振興院合作，New Jeans穿韓服在節目中宣傳有關韓紙的知識，並提到韓紙有千年歷史。此影片一出，大陸網友直指造紙源於中國文化而非南韓，認為New Jeans企圖混淆視聽、有辱華之嫌。

也因此這次梁朝偉跨刀她們的MV助陣後，引發正反兩極看法，也有人認為New Jeans能請到梁朝偉是因為王牌製作人閔熙珍的人脈，不必過多解讀辱華的部分。

鄭好妍在韓女團「New Jeans」新歌「Cool With You」MV飾演愛...
鄭好妍在韓女團「New Jeans」新歌「Cool With You」MV飾演愛神。(影片截圖)
韓女團「New Jeans」人氣高。(影片截圖)
韓女團「New Jeans」人氣高。(影片截圖)

梁朝偉 南韓 香港

上一則

周杰倫演唱會黃牛喊價15萬人民幣 網：坐在我腿上唱嗎？

延伸閱讀

梁朝偉驚喜現身 竟客串NewJeans最新MV衝上熱搜

梁朝偉驚喜現身 竟客串NewJeans最新MV衝上熱搜
不講南朝鮮…金與正破天荒稱南韓「大韓民國」 引揣測

不講南朝鮮…金與正破天荒稱南韓「大韓民國」 引揣測
尹錫悅登美軍彈道飛彈核潛艦 向北韓發出警告

尹錫悅登美軍彈道飛彈核潛艦 向北韓發出警告
駐韓美陸軍二兵越界到北韓 韓媒披露「黑歷史」：曾打人、毀損警車

駐韓美陸軍二兵越界到北韓 韓媒披露「黑歷史」：曾打人、毀損警車

熱門新聞

阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
海莉艾特沃等了好多年，才等到成為「不可能的任務」系列女主角的機會。（歐新社資料照片）

「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛

2023-07-17 17:21
《我的大叔》(左起)、《機智醫生生活》、《還魂》。(圖／摘自IMDb)

「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5

2023-07-13 11:35
謝霆鋒對自己的私生活一向極為保護。(取材自微博)

才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處

2023-07-15 21:34
72歲的譚詠麟自爆患病。(取材自微博)

72歲港星譚詠麟 自曝病了 4天瘦15磅

2023-07-15 07:00
麗莎瑪莉普里斯萊去世半年後，死因終於被公開。（路透資料照片）

「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人

2023-07-13 22:31

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗

都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因