我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

「唐伯虎點秋香」30周年 成星爺在台代表作

記者蘇詠智／綜合報導
周星馳（左）與鞏俐主演的「唐伯虎點秋香」上映滿30周年。（取材自Netflix）
周星馳（左）與鞏俐主演的「唐伯虎點秋香」上映滿30周年。（取材自Netflix）

台灣觀眾心目中的周星馳代表作「唐伯虎點秋香」，今年也是上映30周年的紀念。此片雖然在港創下年度最高票房，在台上映卻表現不若預期，一度引發「星爺魅力不再」的質疑。

1990年代初期的周星馳，在香港能呼風喚雨，票房威力連成龍、周潤發都難以匹敵，李連杰更在後面苦苦追趕。不過台灣觀眾的口味與香港大不同，市場上對周星馳的影片，迴響也有差距，譬如香港賣破5000萬港元（約639.6萬美元）的「威龍闖天關」，台灣的票房硬是只有檔期相近的「新鹿鼎記」一半，也不如「鹿鼎記Ⅱ神龍教」。

在「唐伯虎點秋香」上映前，周星馳由於「逃學威龍」第三集「第七感抓財神」在台口碑、票房下滑，已經讓片商有警覺，為了「唐伯虎點秋香」扳回一城，不僅要他赴台宣傳，還決定推出台語配音的版本搭配國語版放映，務求抓住所有層面的觀眾。

然而周星馳當時還在忙「濟公」的拍攝，赴台宣傳最終跳票，加上其他諸多原因，「唐伯虎點秋香」難逃衝擊，最後只賣了「新鹿鼎記」的6成。

頂著「國際影后」頭銜和周星馳在片中配成對的鞏俐，遭指「演技徹底被糟蹋」，可是她認為演張藝謀的藝術大片，很耗費心神與體力，跟周星馳一起搞笑，反而可以喘口氣。只是眾人皆耍寶，唯獨她還是亮麗，讓她變成標準花瓶，還不如拋開俠女包袱、賣力裝瘋賣傻的「華夫人」鄭佩佩搶眼。

「唐伯虎點秋香」在台翻身的契機是，有線頻道年代，影片台數量暴增，片源卻沒跟著暴漲，各台不斷重播同樣的影片，尤其這部片一年可以播過幾百次，觀眾看到連台詞都快會背，終於成為周星馳最為台灣影迷熟知的作品。

從「唐伯虎點秋香」開始，周星馳從只是演員變成編導，主導影片的情節和風格，到後來乾脆只導不演，萬千觀眾期待他復出。

周星馳 香港 李連杰

上一則

劉愷威帶女兒現身加拿大 網讚小糯米遺傳楊冪

下一則

陳奕迅搞笑趴台上 揭張學友28年淵源

延伸閱讀

張雨綺點讚「任敏不醜」竟挨轟 網：願意換臉嗎？

張雨綺點讚「任敏不醜」竟挨轟 網：願意換臉嗎？
「不可能的任務7」5天票房8000萬創紀錄 吸金速度低於預期

「不可能的任務7」5天票房8000萬創紀錄 吸金速度低於預期
周星馳分享李玟舊照 22年前為申奧相擁歡呼

周星馳分享李玟舊照 22年前為申奧相擁歡呼
周潤發錯過經典港片 意外成就星爺封影帝

周潤發錯過經典港片 意外成就星爺封影帝

熱門新聞

阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
資深歌手甄妮。（本報資料照片）

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

2023-07-10 15:28
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
《我的大叔》(左起)、《機智醫生生活》、《還魂》。(圖／摘自IMDb)

「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5

2023-07-13 11:35
謝霆鋒對自己的私生活一向極為保護。(取材自微博)

才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處

2023-07-15 21:34
麗莎瑪莉普里斯萊去世半年後，死因終於被公開。（路透資料照片）

「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人

2023-07-13 22:31

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截