「唐伯虎點秋香」30周年 成星爺在台代表作

周星馳（左）與鞏俐主演的「唐伯虎點秋香」上映滿30周年。（取材自Netflix）

台灣觀眾心目中的周星馳 代表作「唐伯虎點秋香」，今年也是上映30周年的紀念。此片雖然在港創下年度最高票房，在台上映卻表現不若預期，一度引發「星爺魅力不再」的質疑。

1990年代初期的周星馳，在香港 能呼風喚雨，票房威力連成龍、周潤發都難以匹敵，李連杰 更在後面苦苦追趕。不過台灣觀眾的口味與香港大不同，市場上對周星馳的影片，迴響也有差距，譬如香港賣破5000萬港元（約639.6萬美元）的「威龍闖天關」，台灣的票房硬是只有檔期相近的「新鹿鼎記」一半，也不如「鹿鼎記Ⅱ神龍教」。

在「唐伯虎點秋香」上映前，周星馳由於「逃學威龍」第三集「第七感抓財神」在台口碑、票房下滑，已經讓片商有警覺，為了「唐伯虎點秋香」扳回一城，不僅要他赴台宣傳，還決定推出台語配音的版本搭配國語版放映，務求抓住所有層面的觀眾。

然而周星馳當時還在忙「濟公」的拍攝，赴台宣傳最終跳票，加上其他諸多原因，「唐伯虎點秋香」難逃衝擊，最後只賣了「新鹿鼎記」的6成。

頂著「國際影后」頭銜和周星馳在片中配成對的鞏俐，遭指「演技徹底被糟蹋」，可是她認為演張藝謀的藝術大片，很耗費心神與體力，跟周星馳一起搞笑，反而可以喘口氣。只是眾人皆耍寶，唯獨她還是亮麗，讓她變成標準花瓶，還不如拋開俠女包袱、賣力裝瘋賣傻的「華夫人」鄭佩佩搶眼。

「唐伯虎點秋香」在台翻身的契機是，有線頻道年代，影片台數量暴增，片源卻沒跟著暴漲，各台不斷重播同樣的影片，尤其這部片一年可以播過幾百次，觀眾看到連台詞都快會背，終於成為周星馳最為台灣影迷熟知的作品。

從「唐伯虎點秋香」開始，周星馳從只是演員變成編導，主導影片的情節和風格，到後來乾脆只導不演，萬千觀眾期待他復出。