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「快本」停播快2年 謝娜罕見聊心境：工作很多年的節目突然沒了…

娛樂新聞組／即時報導
「快樂大本營」停播快兩年了，主持人謝娜罕見提到停播後的心情。(取材自微博)
「快樂大本營」停播快兩年了，主持人謝娜罕見提到停播後的心情。(取材自微博)

真人綜藝「乘風2023」近日迎來成團之夜總決賽，這一季的C位由台灣藝人陳嘉樺(Ella)拿下，而賽前一直被看好的謝娜，則拿到第四名，以及「年度乘風創始人」，也就是所謂的X-leader。有網友曬出決賽謝娜的成團感言，她罕見提到「快本」停播後的心情。

謝娜在「乘風2023」公演現場表示，「謝娜是一個有爭議的名字，喜歡的會很喜歡，不喜歡的就是存在感」，同時她罕見提到「快本」停播後的心境變化，「一年前我工作了很多年的節目突然沒有了，我在家休息了快一年，來到了乘風2023，如果可以，我想一直表演到十公，但是不可能。所以要很珍惜，因為不知道什麼時候，你一直工作的舞台突然就沒有了」。

此外，她希望可以向所有喜歡謝娜的人證明，喜歡她不是一件丟人的事情。

老牌綜藝「快樂大本營」在2021年10月2日無預警停播，至今仍是許多觀眾心中的痛。

謝娜是「快樂大本營」固定主持，多年來，穩健的台風與幽默言論深受觀眾喜愛，但她的主持風格卻受到部分網友的批評。

近日謝娜參加訪談節目「女人30+」，首次正面回應自己主持風格受到諸多爭議一事，過去曾有人批評，「謝娜嘻嘻哈哈的，節目顯得不穩重」，在節目開頭她納悶地反問網友：「我是謝娜，今年三十八歲，我想問為什麼當了媽，就不能嘻嘻哈哈了呢？」

接著她吐露自己的想法，「其實每個人都在長大，但是每個人永遠都會有小孩子的一面，而我做的這個工作，剛好就是必須要跟大家分享這一點的。」

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