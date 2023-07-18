「中餐廳7」前進匈牙利 黃曉明、趙又廷雙店長大對決

趙又廷是「中餐廳」的新店長。(取材自微博)

真人體驗綜藝「中餐廳7」新一季邀請黃曉明 、趙又廷 、岳雲鵬、程瀟、林允、許光漢等合夥人加盟，前往匈牙利首都布達佩斯開中餐廳。超前企劃上線後引發關注，「黃曉明跟程瀟開玩笑說不能刷碗就別來了」相關話題在社交平台引爆話題，岳雲鵬秀刀工片段也在短視頻平台被大批網友圍觀，助節目登上綜藝待播榜第一名。

新快報報導，「中餐廳7」首度採用雙店長經營模式，新店長趙又廷到位，這也是黃曉明6年來首次遇到對手。

在超前企劃中，兩位店長根據標籤為合夥人們盲發工資，黃店長主打精打細算，趙店長主打經濟實用，面對這樣的工資單，合夥人們感觸頗多。

工資分配完後，合夥人專屬標籤也隨之公開。「顏值全擔當」的標籤歸屬岳雲鵬，「燒烤一把手」是吃貨尹正，「微笑服務生」是許光漢，來自湘西的辣妹子沈夢辰獲稱「湘菜小達人」。此外，還有「勤勞小蜜蜂」林允、「國風美少女」程瀟。

先導片中，岳雲鵬學習了老北京 炸醬麵的做法，廚藝獲得老師誇讚，許光漢學習經典中國菜宮保雞丁的做法，程瀟學習製作中國風茶點，尹正成為燒烤一把手，林允特別製作「中國沙拉」——涼菜，沈夢辰則帶來了家鄉特色美食「臘味合蒸」。

新一季節目讓不少「中餐廳」老粉敲碗期待。