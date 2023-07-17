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妻子7年前出軌… 王寶強首吐婚變心聲 認「努力扛過痛苦」

娛樂新聞組／即時報導
王寶強說，如果沒有那些很殘酷的經歷的話，拍不出這樣的電影。(取材自微博)
王寶強說，如果沒有那些很殘酷的經歷的話，拍不出這樣的電影。(取材自微博)

大陸男星王寶強籌備6年之久的電影「八角籠中」近期上映，收穫高票房、高口碑，但很多人不知道，他在這段時間遭逢婚變、執導的「大鬧天竺」慘遭滑鐵盧，加上去年母親又病逝，一連串打擊連前老闆王中磊都忍不住說，「想像不到寶強這6年是怎麼過來的。」

「八角籠中」目前票房已突破12億，有娛樂相關工作室近日專訪王寶強，提到「八角籠中」是融入了王寶強個人生命體驗的一部電影，底層逆襲故事是他在演藝圈奮鬥歷程的寫照，在六年創作過程裡，他自己也經歷了人生的低谷時刻。

眾所周知，王寶強於2016年8月自爆妻子馬蓉與已婚經紀人宋喆有「婚外不正當兩性關係」，婚變消息甚至登上國際媒體版面，雙方離婚官司纏訟2年。如今，事隔多年，他在受訪時罕見吐露心聲。

王寶強坦言在籌備「八角籠中」過程中遇到相當多的困難，「這個電影就像是我的生命，只有這部電影才能證明，讓所有質疑我、對我使壞的人都證明給他們看，讓他們感到後悔。」

他也坦言外界認為他是一個明星，因此生活應該不會差，「可你知道我這些年經歷了什麽，我內心的痛苦，我內心的艱難，我是怎麽扛過來的。我不想去說我有多麽難過，怎麽一路走過來的。」並說：「如果沒有那些很殘酷的經歷的話，我也拍不出這樣的電影。」

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