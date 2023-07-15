baby辣曬比基尼 太瘦？沒P圖？竟被罵「娛樂圈恥辱」

Angelababy秀出比基尼性感照，登上熱搜卻被部分網友批評。(取材自微博)

Angelababy （楊穎）外型美麗、性感，是時尚 的表率，但前陣子到巴黎參加活動時，疑似因為修圖過度而引起熱議，而後她又秀出三點式白色比基尼辣照，並大器表示「有些p了，有些懶得p了」，好身材瞬間登上熱搜冠軍，卻也有不少網友狠批。

Angelababy身材極佳，這次只穿著白色比基尼，側身站在船上享受溫暖陽光，超火辣身材，完全看不見一絲多餘贅肉，修長美腿更是超吸睛，以往優雅、甜美的baby難得秀出辣照讓眾人稱讚，雖然好評壓倒性較多，但卻也有部分網友毫不領情，「這麼柴瘦，穿什麼泳裝呀，還好搞熱搜宣傳，真是缺乏自知之明呀」、「中國明星有Angelababy，真的是娛樂圈的恥辱，好丟人的感覺」，只是其他較為和平的網友認為這也是一種美，女性有穿自己喜歡衣服的自主權，請其他酸民不要過多攻擊。