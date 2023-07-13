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不輸「最美妲己」溫碧霞… 娜然擊敗1.5萬人搶到這個角色

娛樂新聞組／即時報導
娜然擊敗1萬5000人才通過最後的海選面試，拿下妲己這個角色。(取材自微博)
娜然擊敗1萬5000人才通過最後的海選面試，拿下妲己這個角色。(取材自微博)

電影「封神第一部」即將上映，官方稍早陸續發布多段預告片，其中，由娜然飾演的妲己一角驚艷不少網友。有網友說，完全不輸「最美妲己」溫碧霞。

香港01報導，羅斯蒙古混血兒娜然今年25歲，她在電影中將妲己的嫵媚風采演繹得淋漓盡致，獲得一票網友好評。據悉，娜然為了拿下這個角色，經過重重難關，擊敗1萬5000人才通過最後的海選面試，可說相當不容易。

從官方發布的造型照可見，梳着中分頭的娜然五官精緻，化上濃妝的她帶點邪氣，眼神充滿嫵媚，卻又暗藏心機。預告片中，她更將人物特色演得淋漓盡致。

有一幕她在浴池中與費翔飾演的殷壽戲水，她雙手撫摸着對方的胸部，雙眼迷濛動人，畫面充滿誘惑感。另外，她在舞台上跳舞一幕，柔弱動人，一舉一動都牽動人心，完全將蘇妲己妖魅一面展現出來。

報導說，導演烏爾善在首映禮時曾表示，「娜然能夠得到妲己這個角色真的是萬裡挑一，因為我們全球有8個選角團隊，希望在16歲到22歲的年輕人裡面去找到我們電影裡最重要的幾個角色扮演者，我面試了1400人，但是給我遞資料的演員有1萬5000人，面試了1400人之後，最終選擇了20幾位年輕人進入訓練營裡面，再經過6個月的專業訓練，中間有4次考核，最終娜然贏得了這個角色扮演的機會。」

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