難敵七年之癢？賈曉晨怨樊少皇 沒幽默感情商低

賈曉晨與樊少皇結婚後，相繼誕下兩女兒，成為四口之家。(取材自微博)

現年40歲的港星賈曉晨在2016年與內地男星樊少皇結婚，之後相繼誕下兩女兒，一家四口相當幸福。但在年初時，兩人傳出婚變，近日賈曉晨又在微博 發文訴苦，直言老公低情商沒有幽默感，令她感覺像在照顧三個小孩似的，整個人已精疲力盡。

賈曉晨在微博發文表示：「我從來不喜歡做什麼恩愛人設，不是怕打臉，是每天帶兩個孩子精疲力盡能看對方順眼就不錯了，加上直男的低情商沒有半點幽默感，是煩上加煩就像帶三個孩子一樣，你能明白我的感受嗎？」

不久後，她再PO出另一段文，「我是說兩句話就離不開爛笑話的人，但在家裡卻沒有能接我的話，超級鬱悶。」似乎對樊少皇略有微詞。

據悉，今年年初，賈曉晨與樊少皇就傳出婚變，雖然事後男方已作出澄清，但仍然引來不少網友質疑他們似乎難敵「七年之癢」。如今，賈曉晨的發文證實了網友的猜測。

華語歌壇天后李玟 近日離世，賈曉晨發文，「有的人說你已經很幸福了，你擁有那麼多了為甚麼還想不開，如果抑鬱症是想得開，就能好的那就不叫病了。」有網友擔憂她的心理狀況，問她要不要看醫生，她留言，「我已經好多了，之前吃了6年抑鬱藥，太明白那種感受。」