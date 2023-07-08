又傳窒息身亡？李玟死因待相驗 親姊否認割腕

天后CoCo李玟離世，她的二姊否認割腕報導。（路透）

天后CoCo李玟 5日離世，死因成了外界焦點，李玟的二姊李思林接受本報系聯合報專訪表示：「我否認她用利器割脈，」並稱並表示因妹妹非自然死亡，須等法醫解剖相驗釐清死因，結果可能要1個月才會出爐。

至於港媒一度報導李玟是割腕，現在還又有港媒報導有知情人士稱，李玟是在救護車上被嘔吐物窒息而身亡；李思林否認傳聞，並質疑：「法醫官都不知道的事他能知道？」

李思林稱：「（死因）當然是由來斷定，但她是否用利器割脈，我回答肯定不是。」李玟的加拿大 老公Bruce大動作刊登訃聞，稱李玟是「摯愛的妻子」，不過2人婚變頻傳，Bruce此舉惹得歌迷開罵，李思林也公開回應：「這是她老公發的，並不是我準備的」。

此外，針對李玟被傳窒息身亡，關鍵詞衝上微博 熱搜，李思林對此表示：「那位知情者是誰啊，他那麼仔細都知道？」直言要所謂的知情人士站出來。

提到8月後李玟的台灣追思會，李思林說：「那是肯定的，CoCo的愛跟一切屬於舞台，我覺得她走的時候，把這些還給支持她上舞台的人，那是最好的事。」

另有港媒報導還原事發經過，指李玟已搬離與富商老公Bruce愛巢，與姊同住休養，事發當天下午1點用完午餐後，李玟表明要洗澡，在3點時突然衝出浴室，受傷流血，隨後失去知覺、呼吸脈搏微弱，救護車抵達經過治療一度恢復意識，仍不幸於5日離世。