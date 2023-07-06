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李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

黃曉明憶李玟 「她像小太陽照耀周圍的人」

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明不敢相信李玟離世惡耗。（取材自微博）
黃曉明不敢相信李玟離世惡耗。（取材自微博）

歌手李玟於7月5日去世，曾與李玟多次合作，並是多年摯友的藝人黃曉明得知消息後，直說沒有辦法相信這個消息，「難過得要命。剛得到消息的時候大腦一片空白，我以為是跟我開了一個大玩笑。我真的沒辦法相信CoCo已經離開了我們。」

新京報報導，黃曉明回憶昔日與李玟合作的點點滴滴時稱，「2013年的時候，我和她一起錄『中國夢之聲』，那時候的歡聲笑語好像還是昨天的事。從認識CoCo到現在，她一直像小太陽一樣照耀著周圍的所有人，每次見到她都會被她的笑容感染。她那麼開朗又樂於助人，對朋友的事情永遠義不容辭，有一次我參加另一檔節目需要幫幫唱，我就給CoCo發信息說能不能來幫幫我，她毫不猶豫地答應了，然後盡心盡力地幫我完成演出。」

他說，「平時CoCo總是對每個人都報以微笑，堅強樂觀，好像沒有什麼可以打倒她，當朋友需要她的時候，她都願意伸手相助。現在想起來，她是希望大家都能開開心心的，所以才會選擇將痛苦都藏在心底，將陰影都留給了自己。」

黃曉明說，「希望CoCo好好休息，一路走好，我們大家都很愛你，我們會永遠想你。」

據悉，李玟過世消息曝出後，「聲生不息」、「中國好聲音」、「毛雪汪」、「我們的歌」、「中國說唱巔峰對決」等諸多綜藝節目紛紛發文悼念。

李玟 黃曉明

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