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章子怡同框大14歲劉嘉玲像「同齡人」？炎夏穿毛衣透露身體狀況…

娛樂新聞組／即時報導
章子怡(前排左)和劉嘉玲(前排右)難得同框，引發網友熱烈討論。(取材自Instagram)
章子怡(前排左)和劉嘉玲(前排右)難得同框，引發網友熱烈討論。(取材自Instagram)

港星劉嘉玲日前曬出照片，分享與一眾名媛大咖在豪宅內聚會的畫面，中國知名女星章子怡赫然在其中，劉嘉玲並配文「香港歡迎你」，引發網友熱議。

蓋飯娛樂報導，照片中，58歲的劉嘉玲貴婦範十足，身上穿著奢侈品牌連衣裙，手上還戴著大得宛如鴿子蛋般的綠松石戒指，神采奕奕。而小她14歲的章子怡，笑得也十分開心，但相差14歲的兩人同框，竟然沒有明顯年齡差距。

還有眼尖網友，明明大熱天，章子怡卻穿著毛衣。

據悉，章子怡在拍攝電影「太平輪」時，因為冬天長時間泡在冷水裡，身體落下了病根，總是很怕冷，所以她經常將自己包裹得嚴嚴實實的。

此外，章子怡的容貌也引發網友關注，有人覺得她變得有些不一樣了，甚至有人說她愈來愈像楊紫瓊。其實，自從生完二胎後，章子怡的膠原蛋白快速流失，每次公開露面都有網友說她「瘦得好可憐」，顯得蒼老憔悴。

報導說，章子怡此次赴香港壓軸現「灣區昇明月」晚會，表演完後她似乎沒有著急離開，還接受了好閨密劉嘉玲的聚會邀約。

據了解，章子怡即將拍攝陳可辛電「醬園弄殺夫案」，此次留在香港或許也是為拍攝該片做準備。

香港 灣區 楊紫瓊

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