忙著戀愛？病了？ 鄭欣宜「失蹤」原因被爆和這件事有關

鄭欣宜「失蹤」被爆和所屬的寰亞唱片公司有關。(取材自微博)

現年36歲的鄭欣宜（Joyce）自今年4月底開始「失蹤」，至今未公開露面或更新社交網站，關於她的失蹤原因眾說紛紜。如今傳出最新說法，疑似與她所屬的寰亞唱片公司有關。

鄭欣宜先是被傳戀愛至上，只顧與男友拍拖，不願開工。之後，經紀人又說鄭欣宜確是病了正在療養。

香港 01報導，對於鄭欣宜失蹤之謎，如今又有新的說法，有報導指鄭欣宜失蹤與她所屬的寰亞唱片公司公司有關。報導指鄭欣宜被爆她的唱片公司在頒獎禮前要她續約，除以爭取幫她橫掃新城、港台、叱咤及ViuTV四大頒獎禮中的大獎，助她成為「大滿貫」女歌手外，更在她去年6月於紅館舉行3場個唱後，僅相隔短短9個月，便讓她第3度踏足紅館連開3場個唱作為利誘。

可是，有傳鄭欣宜對此仍不滿足，認為自己在公司地位超然應得到更多資源，想擁有自家音樂品牌，於是便向公司提出讓她自立門戶的要求，另開新音樂品牌，希望能擁有更大的自由度及話語權，可是由於投資 款項龐大，公司在經濟效益的考慮下，以「容後再談」暫緩她的要求，雙方意見不合，鄭欣宜於是毅然出走。

報導說，對於鄭欣宜的經紀人林珊珊早前指她的確是病了，有知情者稱林珊珊那句話似有弦外之音，似是指她「公主病」發。