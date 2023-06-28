「熱帶魚」戀情瘋傳 熱巴工作室「無作為」後援會怒停營運

迪麗熱巴（左圖）、黃景瑜（右圖）緋聞傳得沸沸揚揚，粉絲不滿熱巴工作室「毫無作為」。（取自微博）

迪麗熱巴 和黃景瑜戀情盛傳已久，知名狗仔近日再提「熱帶魚」戀情屬實，還有網友表示，兩人年初曾同一時間去歐洲約會，而熱巴工作室至今仍未正面否認戀情。迪麗熱巴後援會隨即發文稱，工作室在黑號取證、輿論監控、宣傳運營等方面毫無作為，宣布暫停營運。

網易娛樂報導，黃景瑜早前曾傳家暴 王雨馨後離婚，一度引熱議，在圈內名聲不好；後來，黃景瑜打贏官司，又否認離婚，稱和王雨馨並未領證，當時只是分手。但黃景瑜形象在外界已根深蒂固，迪麗熱巴粉絲對他印象也不好，還有迪麗熱巴粉絲表示，她和黃景瑜戀愛了就脫粉。

迪麗熱巴很多粉絲都將希望寄於工作室否認戀情，當時熱巴工作室回應模棱兩可，不僅無法讓外界信服，連粉絲也對其不滿。

熱巴工作室在粉絲的催促下剛發聲明，表示十分重視後援會的意見和想法，會不斷改進不足，誰知隔日壓倒駱駝的最後一根稻草卻意外到來：知名狗仔再提「熱帶魚」戀情屬實，只是事情過去這麼久，現在他們分沒分就不知道了；吃瓜群眾還在評論區表示，兩人年初曾去歐洲約會。

熱巴後援會於是發文，表示在與工作室取得聯繫之前，後援將暫停營運。看得出來，後援會對熱巴工作室已經失去信心。