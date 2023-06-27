蔡徐坤曝一夜情、逼墮胎 媽想砸錢了事還殺價

蔡徐坤被曝和女子發生關係後，逼對方墮胎。（取材自微博）

近日有中國網友爆料頂流男星蔡徐坤與圈外女生發生一夜情致其懷孕，並在得知消息後，由蔡母出面企圖花錢了事，要求對方打胎。而蔡徐坤方面對此僅回應：「不知情」，引發輿論批評。另有狗仔爆料，「蔡徐坤和媽媽曾被警方傳喚調查」，而蔡徐坤工作室至今未出面回應。

網易娛樂報導，該網友透露，蔡徐坤2021年5月和一位C姓女生在北京 朝陽區某KTV經朋友介紹相識，兩人聚會結束後發生一夜情。時隔一個月後，C女發現懷孕，詢問蔡徐坤怎麼辦，蔡徐坤當即反應要她打掉。

蔡母得知此事後，懷疑C女設局敲詐。對此，蔡母做了兩手準備，一邊讓工作人員聯繫C女賠償，一邊讓私家偵探跟蹤C女，在其家門口安裝針孔攝像頭。期間，蔡母和工作人員還分析了C女士假孕的可能性，並通過監控內容懷疑，C女與其他男子有染。

此爆料一出，網友迅速扒出更多相關蛛絲馬跡。發現蔡徐坤當時的公開行程皆吻合爆料的時間地點。

另據本報系聯合報報導，有狗仔也曝光疑似蔡母安排工作人員和C女協商墮胎 和賠償的錄音檔，原訂50萬元(人民幣，下同)的墮胎費被殺到20萬元。

錄音中，蔡母向工作人員交代：「我覺得她（C女）沒有這麼快答應就直接去的（墮胎），然後取現金，我先交代她這事，假如你跟她說要去辦事，比如是10萬、20萬，最多也就是我們當天取，我們不預約，直接就取20萬，但是沒有必要一次性給她這麼多，這個東西呢，確實就是彼此沒有信任感。」

此前蔡徐坤也曾被捲入頂流小生隱婚生子風波中，當時爆料人稱某位男頂流結婚生子，孩子已經在上戶口，後續蔡徐坤被波及，最終以他曬小狗的照片進行闢謠，事件到此結束。

由於蔡徐坤工作室至今對相關爆料沒有回應，全由蔡母處理，有網友嘲諷：「又一個媽寶男！」