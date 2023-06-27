肥媽：黃家駒為我寫歌 很觸動我的心 家強：都是謊言

BEYOND靈魂人物黃家駒已逝世30年。（翻拍自電視畫面）

為紀念Beyond靈魂人物黃家駒逝世30年，香港 TVB日前播出紀念節目「永遠光輝 黃家駒」，當中，香港女星肥媽（瑪俐亞）在節目中透露黃家強曾找她，表示哥哥黃家駒生前寫過一首歌給自己。此番說詞被黃家強直指「謊言」，引發網路議論；肥媽為此在臉書 貼出當年錄音帶的照片反擊。事件陷入羅生門。

綜合香港媒體報導，肥媽在節目中透露，去年接到黃家強的來電，說黃家駒有寫一首歌「感激這對手」給自己，希望能夠全球發行，她說：「沒想到他會寫這首歌給我，很觸動我的心，是我的榮幸。」

黃家強隨後在臉書轉發相關報導，開火砲轟肥媽說：「關於我的都是謊言，我哥哥雖然走了，我還活生生的，怎麼可以這樣不尊重人，無論是什麼途徑得到這首歌，誠實說出原因未必不能『感動』人。」

肥媽後來也在臉書PO出一捲錄音帶照片，盒上的字是肥媽所講當年家駒錄製好的歌曲名。肥媽說20多年前在活動上遇見黃家強，對方向她提到家駒作了一首歌給她；在TVB訪問中自己是說「有一天家強跟我說」，但有媒體寫錯為「最近收到家強的來電」，而該錄音帶是今年年初從黃家駒經紀人那裡收到的，也是因此有了契機將這首歌錄製完成。