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端午檔票房破9億 「消失的她」貢獻逾半

娛樂新聞組／綜合報導
「消失的她」票房開紅盤，領跑端午檔。（取材自微博）
「消失的她」票房開紅盤，領跑端午檔。（取材自微博）

剛剛結束的2023年端午電影總票房達9.09億元（人民幣，下同，約1.26億美元），超過2016年端午檔的8.44億元（約1.17億美元），進入中國影史端午檔票房前二，只差一點便能超越中國影史最高端午檔2018年的9.12億元票房。

北京青年報報導，據燈塔專業版實時數據，今年端午檔期共有10部新片上映，前三名影片分別為「消失的她」5.01億元（約6940萬美元），「我愛你！」1.05億元（約1454萬美元），「變形金剛：超能勇士崛起」0.82億元（約1136萬美元）。

國產懸疑片「消失的她」成為這個端午檔期的強勢領跑者，該片自上映首日就占據票房榜第一的位置。

但有別於「唐探」系列「懸疑+喜劇」、「誤殺」系列「懸疑+情感」的「懸疑+」組合模式，此次「消失的她」勇當類型探路者，採用更加戲劇化更接近純粹懸疑推理的敘事模式。正如監製陳思誠表示，電影「消失的她」本身的謎題感會讓觀眾喜歡，給予觀眾的話題和可探討的空間非常大，讓觀眾在解開層層懸念的同時，對人性中的善良與醜惡都唏噓不已。

影片延續「陳思誠監製+新銳青年導演」的運作模式，加上朱一龍、倪妮、文詠珊、杜江等一眾實力派組成的強大演員陣容，尤其朱一龍在電影中飾演的尋妻丈夫呈現了「可憐、可悲、可恨」多面複雜，每場戲都把情緒釋放到極致。

端午假期以來，「消失的她」憑藉良好的口碑實現了“斷層式”領先，上映三天票房就強勢突破5億元，而且有望延續觀影熱潮，截至6月25日18時，電影「消失的她」上映四天，票房已經突破6億。燈塔專業版數據分析師陳晉認為，「消失的她」為暑期檔國產片打響了頭炮，影片有望憑藉優異的口碑在暑期檔走出一條堅挺的長尾曲線，成為今年暑期檔的票房爆款。

電影「我愛你！」作為中國罕見關注老年人群並細緻刻畫黃昏戀情的影片，在端午檔期表現也不錯。該片由韓延導演，倪大紅、惠英紅領銜主演，梁家輝、葉童特別演出。這是韓延導演繼「滾蛋吧！腫瘤君」和「送你一朵小紅花」後，又一次通過電影探討「愛、疾病、死亡」話題。

周潤發、袁詠儀領銜主演的新作「別叫我賭神」在上映之時也受到關注，這次發哥勇敢地顛覆了以往的角色和形象，這部電影有著特別打動人心的故事。而這部電影也確實對於一些社會問題有所表達，發哥飾演的吹牛輝本來是個賭徒，為了照顧兒子，彌補自己之前人生的種種遺憾，逼著自己變成了一個全新的人。

發哥之前不止一次地表達過對這部電影的喜愛，他將以往帥酷的賭神，變回了平常的賭徒，這是發哥在「秋天的童話」和「阿郎的故事」之後，再度出演文藝片。雖然情懷可嘉，但是，其中的港片風格，對於父子親情的表達，與內地觀眾還是有一層的隔閡，影片上映五天的票房為3700多萬。　　

電影 端午 導演

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