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楊千嬅廈門開唱 歌迷花580元進場卻像進廢墟

娛樂新聞組／綜合報導
楊千嬅近日在廈門舉行演唱會，卻被網民爆出場館衛生欠佳。(取材自微博)
楊千嬅近日在廈門舉行演唱會，卻被網民爆出場館衛生欠佳。(取材自微博)

歌手楊千嬅近日在廈門舉行演唱會，參加演唱會的歌迷卻踢爆座位區環境骯髒，宛如垃圾場。歌迷不滿花了人民幣580元買票進場，卻像走進廢墟，衛生環境相當不理想。事後主辦單位也對此向歌迷致歉，稱廈門遇強降雨，導致館地受影響。

中時新聞網報導，楊千嬅近日在廈門體育中心開唱，有歌迷吐槽演唱會場地髒到不敢坐，現場多張照片流出，只見地上累積厚重灰塵，塑膠座椅上蓋著一層灰，走道除了有泥土還長出青苔，還有隨手扔的人為垃圾，座位不遠處的柱子甚至有積水，環境像是很久沒打掃的廢墟，有歌迷用紙巾擦還是很髒。

楊千嬅近日在廈門舉行演唱會，卻被網民爆出場館衛生欠佳。(取材自微博)
楊千嬅近日在廈門舉行演唱會，卻被網民爆出場館衛生欠佳。(取材自微博)
楊千嬅近日在廈門舉行演唱會，卻被網民爆出場館衛生欠佳。(取材自微博)
楊千嬅近日在廈門舉行演唱會，卻被網民爆出場館衛生欠佳。(取材自微博)

有網民表示，現場的塑膠材質的椅子只要用火烤一下就能翻新，認為主辦方收了門票錢卻不用心，不少歌迷也直呼「期待了這麼久，580塊買這種位置真的好下頭」、「演唱會座位也太髒了，收那麼多門票，都不知道擦擦凳子嗎？」、「所有買票的觀眾都是打掃衛生的大冤種 」、「真把大家當韭菜了」。

香港明報報導，主辦方事後在微博就事件致歉，稱廈門近期連日強降雨，造成場館部分座椅未能及時保持乾凈整潔，給部份觀眾帶來了非常不好的觀演體驗。後續將與場地加強溝通，希望能注意演出各方位的細節，確保每一位觀眾都能夠獲得滿意的觀演體驗。

楊千嬅近日在廈門舉行演唱會，卻被網民爆出場館衛生欠佳。(取材自微博)
楊千嬅近日在廈門舉行演唱會，卻被網民爆出場館衛生欠佳。(取材自微博)

香港 微博

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