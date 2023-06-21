張歆藝稱演藝界不全壞人 被酸蹭新聞

張歆藝夜半微博發文，引來不少網友開酸。（取材自微博）

大陸女星張歆藝疑似看到了台灣藝人黃子佼 的毀滅式爆料，凌晨發文感慨道「不是所有演藝界的人都是壞人」，引起網友齊轟：「但是守法良民，不多」、「又沒說你，你這麼急著跳出來幹嘛？」、「以前醫鬧道歉的事忘記了？」

新浪娛樂報導，張歆藝20日凌晨發文感慨道：「認真，用力生活的演藝界的朋友們很多。堅守自己專業、認真演戲好好做人的朋友很對。全力維護家庭的人很多，努力給孩子樹立好父母形象以身作則的人還非常多。不全是你們那些坊間的傳言。」

張歆藝還在自己的發文下留言：「看到一些新聞，很心塞，不是所有演藝界的人都是壞人。很多都在自己領域裡努力耕耘。被妖魔化真心很難過。」

豈料，這番言論引來網友紛紛撻伐：「你以為你是啥高貴的天龍人，還坊間傳聞，不該蹭的熱度不要蹭。」、「我想問問你最愛的花花，對外提都不提孩子，對女兒樹立什麼了。」

還有網友說，張歆藝槽點滿滿，「真當互聯網沒有記憶力」，還舉例她「插足王志飛的婚姻，王志飛談了七、八年，讓王志飛給他資源，然後又把王志飛甩了閃嫁楊樹鵬導演 ，婚姻持續一年半，離婚後跟袁弘在一塊…… 」。