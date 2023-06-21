我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

張歆藝稱演藝界不全壞人 被酸蹭新聞

娛樂新聞組／綜合報導
張歆藝夜半微博發文，引來不少網友開酸。（取材自微博）
張歆藝夜半微博發文，引來不少網友開酸。（取材自微博）

大陸女星張歆藝疑似看到了台灣藝人黃子佼的毀滅式爆料，凌晨發文感慨道「不是所有演藝界的人都是壞人」，引起網友齊轟：「但是守法良民，不多」、「又沒說你，你這麼急著跳出來幹嘛？」、「以前醫鬧道歉的事忘記了？」

新浪娛樂報導，張歆藝20日凌晨發文感慨道：「認真，用力生活的演藝界的朋友們很多。堅守自己專業、認真演戲好好做人的朋友很對。全力維護家庭的人很多，努力給孩子樹立好父母形象以身作則的人還非常多。不全是你們那些坊間的傳言。」

張歆藝還在自己的發文下留言：「看到一些新聞，很心塞，不是所有演藝界的人都是壞人。很多都在自己領域裡努力耕耘。被妖魔化真心很難過。」

豈料，這番言論引來網友紛紛撻伐：「你以為你是啥高貴的天龍人，還坊間傳聞，不該蹭的熱度不要蹭。」、「我想問問你最愛的花花，對外提都不提孩子，對女兒樹立什麼了。」

還有網友說，張歆藝槽點滿滿，「真當互聯網沒有記憶力」，還舉例她「插足王志飛的婚姻，王志飛談了七、八年，讓王志飛給他資源，然後又把王志飛甩了閃嫁楊樹鵬導演，婚姻持續一年半，離婚後跟袁弘在一塊…… 」。

導演 黃子佼

上一則

歐陽娜娜被勸退 美女別演戲…放過我們

下一則

整容後遺症？ 金晨嘴歪被吵上熱搜

延伸閱讀

整容後遺症？ 金晨嘴歪上熱搜 工作室發布嚴正聲明

整容後遺症？ 金晨嘴歪上熱搜 工作室發布嚴正聲明
布林肯稱美國不支持台獨 美右翼齊轟

布林肯稱美國不支持台獨 美右翼齊轟
「不是所有演藝界的人都是壞人」張歆藝表態黃子佼性騷被酸

「不是所有演藝界的人都是壞人」張歆藝表態黃子佼性騷被酸
摸胸、襲臀…台57歲資深演員退出演藝界 公視2劇遭殃了

摸胸、襲臀…台57歲資深演員退出演藝界 公視2劇遭殃了

熱門新聞

黃子佼演藝事業一夕變天。(本報資料照片)

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

2023-06-19 01:23
(取自推特)

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

2023-06-16 14:02
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

2023-06-13 20:46
陳文茜直言這次黃子佼的亂爆料，最大的受害者是阿雅。（取材自臉書、本報資料照片）

陳文茜轟黃子佼無底線 揭大小S涉毒內幕：阿雅是受害者

2023-06-19 23:29
小Ｓ發出聲明否認吸毒。圖／摘自臉書

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

2023-06-19 09:55
「朝代」裡的吻戲，讓琳達伊凡絲（下）對洛赫遜覺得感激又心疼。(取材自YouTube)

男星染愛滋拍吻戲閉緊嘴巴 女星含淚感激：他在保護我

2023-06-16 09:36

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火