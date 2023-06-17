「新聞女王」佘詩曼 殺青宴豪氣派錢

佘詩曼（右）與同劇演員開心合影。（取材自Instagram）

佘詩曼回巢無綫拍攝的新劇「新聞女王」日前殺青，總監製鍾澍佳率領幾位主角佘詩曼、馬國明、譚俊彥、高海寧、李施嬅、王敏奕及郭柏妍等台前幕後人員一起吃「殺青宴」，佘詩曼抽獎環節拿出現金給抽獎，每人豪派1000元（港幣），大家開心表示「多謝Man姐」。

據港媒報導，「新聞女王」拍攝進度相當快，只用了3個月左右時間已經順利完成；據了解，無綫十分重視這劇，故會盡量趕製後期，讓劇集成為今年的台慶劇。

3個多月的拍攝期，劇中演員已建立感情，對於劇集殺青均大感不捨。佘詩曼日前也在社交平台發文表示不捨，先後貼上外景與廠景跟台前幕後人員的大合照，分別留言：「殺青了…感謝你們這三個月對我的照顧，感謝你們的每一張笑臉，感謝你們給留下美好回憶…」「祝願大家永遠健康快樂」」。

佘詩曼接受無綫娛樂新聞台訪問時表示最不捨得是自己「Man姐」這個角色，她說：「拍完返到屋企唔使背對白，個人反而覺得空虛。」