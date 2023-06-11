張學友60+開唱 超大咖影后現身掀高潮

張學友在台上又唱又跳。(圖：環球音樂提供)

張學友「張學友60+巡迴演唱會」日前在澳門 威尼斯人金光綜藝館揭開序幕，這是歌神第10次個人演唱會，他與製作團隊密集籌備近九個月，張學友表示：「我就是喜歡表演，雖然年紀大了，但我相信在人生不同階段還是可以呈現不一樣的美，做出適合自己年齡的精彩表演。」並自嘲：「我雖然已經超過60歲，但體力其實跟上一次沒有差多少，只是怕觀眾看我跳得辛苦而已。」

所謂的上一次，就是他2019年結束的「學友 經典」演唱會，當時開的是四面台，這次的「張學友60+巡迴演唱會」以三面舞台呈現，四層樓高的樂手舞台，氣勢磅礴同樣令人震撼。張學友從節奏強勁「Ooh La La」、「馬路英雄」開場引爆現場氣氛，唱到抒情經典「等你等到我心痛」時，螢幕上出現舒淇的影像，原來她繼2012年為他「1/2世紀演唱會」跨刀拍攝後，暌違10年再次合作音樂電影 ，張學友笑說他在拍攝現場跟舒淇建議「我們每10年拍一個MV，我陪著妳老」，也反問觀眾「你們也會陪著我老嗎」，隨後幽默道：「呀！我忘了，我已經老了，坐公車只要2塊錢，謝謝你們陪著我老。」

張學友從快歌「交叉算了」、「天氣這麼熱」一路唱到醉心情歌「深海」、「三天兩夜」，隨著音樂的起落，舞台上男女芭蕾 舞者旋轉、跳躍如音符，張學友說：「知道為什麼選芭蕾舞嗎？就是想少跳一點，我想跳，你們也不想看吧！」不過他唱到「樓上來的聲音」時，一出場腳下被舞台道具絆了一下，他一個踉蹌，隨即調整好狀態，自己也笑了一下。