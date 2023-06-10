向佐寵妻「剝蝦一輩子」 被打臉：郭碧婷不愛吃

向佐(左)直播時指一生只為郭碧婷剝蝦。（取材自微博）

繼汪小菲 之後，香港 娛樂大亨向華強長子向佐也秀出自己寵妻無極限。日前晚間直播時，向佐特地連線了郭碧婷好友穎兒，還表示「一生只為郭碧婷剝蝦」來秀恩愛，潮品日直播連線郭碧婷好友穎兒談論剝蝦往事，兩人和郭碧婷感情升溫居然都是因為龍蝦，向佐自己吃蝦都是廚師和家人剝好的，但很樂意為了郭碧婷剝蝦。

綜合媒體報導，郭碧婷2019年與向佐結婚，婚後育有一對子女。豈料，向佐去年婚內出軌證據連環爆，事件爆發後，豪門婚亮紅燈，不過都被婆婆向太給否認。近日向佐開始直播事業，昨（9日）晚間直播時，特地連線了郭碧婷好友穎兒，還表示「一生只為郭碧婷剝蝦」，卻不料網卻曬出過往節目畫面，讓向佐的「剝蝦論」疑似翻車。

網友曬出兩人過去參加實境秀《女兒們的戀愛》時，向佐開始說出郭碧婷喜歡吃的食物，前面說到湯圓、高麗菜時，郭碧婷都大方說喜歡，但提及蝦時，郭碧婷卻表示「我不愛吃蝦的」，讓向佐瞬間有些尷尬，見狀郭碧婷才補了一句「你剝的我愛吃」，才讓向佐又笑了起來。

說到「剝蝦論」，還是讓網友表示剝蝦最經典的還是大S ，並讓向佐收斂點，表示「半輩子都還沒過完，一輩子就先別說了」。

大S日前在實境節目「幸福三重奏」中，無意間只吃老公汪小菲剝的蝦子，網友對此反應兩極，有人稱讚汪小菲愛妻無極限，但更多聲浪是批評大S有「公主病」，讓大S和汪小菲無奈回應。只不過當時恩愛無限，現在離婚後，愛恨情仇仍糾纏著。