趙露思不想跳出舒適區 「這是一種自信」

趙露思主演的「後浪」完結篇，受到網友批評。（取材自微博）

趙露思自去年「星漢燦爛」暴紅成新一代古裝女神後，常在社交平台分享私下日常，新萌甜的風格大受好評；趙露思近日在採訪中談及「舒適區」，她說自己一直都在「舒適區」裡，表示這是自己的人生，直言不想跳出。

趙露思在受訪時談到被關注的感受，她說：「得到關注後，老有人勸我，要去讓觀眾看到不一樣的角色，我就不想。」「我就覺得，人可以待在舒適區，待在舒適區是一種自信的方式。」

趙露思說：「我沒有辦法讓自己感到不舒服，感到不舒服就會想逃，但是我覺得我的舒適區是我現在的一切都非常滿足，所以不願意跳出舒適區。」

綜合報導指出，雖然趙露思不只一次說自己是不怎麼有好勝心和野心的藝人，不喜歡突破自己，但從她最初到現在出演角色的變化還是可以看出來，趙露思有在嘗試走出自己的舒適區。