我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

趙露思不想跳出舒適區 「這是一種自信」

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思主演的「後浪」完結篇，受到網友批評。（取材自微博）
趙露思主演的「後浪」完結篇，受到網友批評。（取材自微博）

趙露思自去年「星漢燦爛」暴紅成新一代古裝女神後，常在社交平台分享私下日常，新萌甜的風格大受好評；趙露思近日在採訪中談及「舒適區」，她說自己一直都在「舒適區」裡，表示這是自己的人生，直言不想跳出。

趙露思在受訪時談到被關注的感受，她說：「得到關注後，老有人勸我，要去讓觀眾看到不一樣的角色，我就不想。」「我就覺得，人可以待在舒適區，待在舒適區是一種自信的方式。」

趙露思說：「我沒有辦法讓自己感到不舒服，感到不舒服就會想逃，但是我覺得我的舒適區是我現在的一切都非常滿足，所以不願意跳出舒適區。」

綜合報導指出，雖然趙露思不只一次說自己是不怎麼有好勝心和野心的藝人，不喜歡突破自己，但從她最初到現在出演角色的變化還是可以看出來，趙露思有在嘗試走出自己的舒適區。

趙露思、老戲骨吳剛與新生代男星羅一舟主演的「後浪」日前迎來完結篇，熱度瞬間衝至中國戲劇熱度榜亞軍，僅次於肖戰、李沁的冠軍戲「夢中的那片海」，但全劇對於趙露思飾演的女主角「孫頭頭」身世之謎始終未解，加上最後兩集的戀愛戲竟多在老戲骨吳剛及江珊身上，而且男女主角從頭到尾零吻戲，全網傻眼批：「把觀眾當傻子！」

趙露思認為，待在舒適區是一種自信的方式。（取材自微博）
趙露思認為，待在舒適區是一種自信的方式。（取材自微博）

上一則

鍾欣潼背愛馬仕 拒收粉絲公仔 粉絲說真相…

下一則

郭碧婷逛街十指緊扣向佐 破婚變傳聞

延伸閱讀

非洲123歲人瑞自稱單身 還是「處女」 社交平台徵靈魂伴侶

非洲123歲人瑞自稱單身 還是「處女」 社交平台徵靈魂伴侶
從青年演到中年 「夢中的那片海」肖戰演技大考驗

從青年演到中年 「夢中的那片海」肖戰演技大考驗
趙露思、 張馨予個資遭洩 支持動保竟被盯上

趙露思、 張馨予個資遭洩 支持動保竟被盯上
王一博被跟機 狂粉下跪喊愛你

王一博被跟機 狂粉下跪喊愛你

熱門新聞

迪士尼真人版「小美人魚」上映後引發不少討論。圖／摘自imdb

英女歌手批「小美人魚」：不想教給女兒這個觀念

2023-05-30 14:02
李現身穿白色T恤搭配黑色短褲去看五月天演唱會。(取材自微博)

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

2023-06-04 08:00
迪麗熱巴魚尾洋裝胸前開深V。圖／摘自微博

迪麗熱巴深V尬唐嫣美腿 網瘋猜楊冪「不見人影」原因

2023-05-30 13:24
李連杰近來樣貌再度引發熱議。（取材自微博）

怎麼了？60歲李連杰暴瘦代言 「斷崖式衰老」惹網心疼

2023-05-30 23:14
迪麗熱巴（左）和祝緒丹（右）私交不錯，曾一起到迪士尼樂園遊玩。（取材自微博）

神仙友誼…祝緒丹為迪麗熱巴慶生直呼：我最愛的女人

2023-06-02 23:20
傑森摩莫亞在「玩命關頭X」扮演的反派很搶戲。圖／摘自IG

馮迪索才擺平巨石強森 又惹怒水行俠

2023-06-02 17:12

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退