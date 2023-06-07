趙露思不想跳出舒適區 「這是一種自信」
趙露思自去年「星漢燦爛」暴紅成新一代古裝女神後，常在社交平台分享私下日常，新萌甜的風格大受好評；趙露思近日在採訪中談及「舒適區」，她說自己一直都在「舒適區」裡，表示這是自己的人生，直言不想跳出。
趙露思在受訪時談到被關注的感受，她說：「得到關注後，老有人勸我，要去讓觀眾看到不一樣的角色，我就不想。」「我就覺得，人可以待在舒適區，待在舒適區是一種自信的方式。」
趙露思說：「我沒有辦法讓自己感到不舒服，感到不舒服就會想逃，但是我覺得我的舒適區是我現在的一切都非常滿足，所以不願意跳出舒適區。」
綜合報導指出，雖然趙露思不只一次說自己是不怎麼有好勝心和野心的藝人，不喜歡突破自己，但從她最初到現在出演角色的變化還是可以看出來，趙露思有在嘗試走出自己的舒適區。
趙露思、老戲骨吳剛與新生代男星羅一舟主演的「後浪」日前迎來完結篇，熱度瞬間衝至中國戲劇熱度榜亞軍，僅次於肖戰、李沁的冠軍戲「夢中的那片海」，但全劇對於趙露思飾演的女主角「孫頭頭」身世之謎始終未解，加上最後兩集的戀愛戲竟多在老戲骨吳剛及江珊身上，而且男女主角從頭到尾零吻戲，全網傻眼批：「把觀眾當傻子！」
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