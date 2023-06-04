自曝生產耗36小時挨批「比慘」 盧靖姍：應尊重每一位媽媽的選擇

盧靖姍自爆生女兒的時候足足用了36個小時，這番說法引發網友議論。(取材自微博)

因拍攝「戰狼」走紅的女星盧靖姍，在最新一期「乘風2023」中自曝生產經歷，她說，自己生女兒的時候足足用了36個小時，而且過程中沒打無痛分娩針。這番說法引發網友質疑「是在比慘還是比偉大」，但也有不少網友稱讚母親的偉大。

盧靖姍這段發言引發網友熱烈討論後，她在社交平台上發文回應，不是要提倡這樣的生產方式，這只是自己的選擇。

她說，「每位女性都有選擇自己生產方式的權利，在保證安全的前提下，選擇符合自己意願的生產方式，不管是剖腹產還是自然分娩，打無痛與否都是人生的一種體驗。世界上其實沒有真正意義上的感同身受，只有親身經歷，無關提倡，無關對錯，我們應該尊重每一位媽媽的選擇。」

有網友聽了力挺她，「每個媽媽都是偉大的，沒必要拿這些攻擊一位女性是否符合大眾對錯的標準。」

據悉，韓庚與盧靖姍在2018年的2月14日情人節公布戀情；2019年官宣結婚；2022年5月母親節 當天宣布懷孕；2022年9月9日，韓庚與妻子盧靖姍同時更新動態官宣女兒出生，並配文道，「你好，我們的寶貝。」