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周星馳自曝「最不堪」往事 竟在這典禮上「瀨屎」

記者黃保慧／綜合報導
周星馳在社交平台分享童年糗事，引起廣大迴響。(取材自Instagram)
周星馳在社交平台分享童年糗事，引起廣大迴響。(取材自Instagram)

港星周星馳自從開社群之後，就頻和粉絲、藝人朋友互動。6月1日適逢兒童節，他起頭分享自己「最不堪的童年尷尬事」，並公開向大家徵故事，只要最多人按愛心的回文，他就會準備神秘禮物，此活動引起廣大迴響，才公布2小時，就有近2000人回覆。

周星馳放上過去在電影中與童星互動的可愛照片，寫著，「正如偉人甘地和甘比所講－－『往事如煙，不堪回首」適逢兒童節，不如一人說一件最不堪的童年尷尬事，最多Like的十位，將會收到兒童節神秘禮物一份。』。」接著分享：「我先說，5歲時曾在幼兒園開學典禮上瀨屎（拉褲子）。」 

他的留言引來9萬人按讚，而粉絲的回覆各個趣聞都有，甚至有人直接要起禮物，說道：「是看你電影長大的兒童，所以需要兒童節禮物。」

另據香港01報導，向華強在90年代曾投資不少周星馳電影，有傳向太陳嵐跟星爺後來鬧翻，向太更向傳媒細數星爺的五宗罪。向太更曾於中國綜藝節目《我家小倆口》大爆跟周星馳合作的點滴，期間更直指星爺貪小便宜。最近，向華強在抖音分享當年拍電影的故事，首集中他再次提到星爺。

首集中，向華強講到由他在1996年出品的《大內密探零零發》：「當時這個演員叫周星馳，當時周星馳的片酬是1500萬，6年之內，從6萬漲到1500萬，這麼厲害。女主角就是劉嘉玲，當時她也沒什麼戲拍，拍完之後她運氣也來了這樣子。」

周星馳 電影 社群

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