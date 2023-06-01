離婚謝霆鋒主因？張柏芝提感情觀「這樣不會幸福」

張柏芝。（取材自微博）

港星張柏芝 和前夫謝霆鋒 育有兩個兒子，2007年生下長子Lucas，2010年生下第二胎Quintus，不過兩人在2011年離婚，她獨自帶著兒子生活。最近張柏芝登上戀愛實境節目，講述感情觀，並以過來人表示如果男生勝負慾太強「非常扣分」，並說如果一個男人非常計較輸贏，跟著對方過一輩子不會幸福，令人好奇是否暗指前一段婚姻。

謝霆鋒。（取材自微博）

張柏芝、謝霆鋒原本各自情感精彩，但在2006年相戀，兩人更直接在菲律賓結婚，沒通知雙方家長，只是兩年後就爆出陳冠希不雅照事件，重創兩人婚姻，再過三年後便離婚，謝霆鋒回到舊愛王菲身邊，張柏芝則再度生下一子，但是生父成謎。不過兩人雖然離婚，彼此也沒有交惡，謝霆鋒還曾表示，很感謝張柏芝在兒子面前常說她的好話，以至於至今仍能與兒子相處融洽，對爸爸沒有壞印象。

張柏芝。（取材自微博）

港媒「香港 01」指出，張柏芝最近上「怦然心動20歲」第三季，其中有一段是兩位男嘉賓爭奪同一位女孩的芳心，張柏芝在旁提到男人的勝負慾，直言對她而言是扣分的事，只因為他們最後會發現要的只是贏，而不是她，「因為當一個人那麼在乎輸跟贏的話，我覺得跟著他一輩子會很苦，不會幸福的。」讓人好奇是否帶入自身經驗。