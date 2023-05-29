我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

登陸月球 可能是美中下一個競爭目標

史上最經典「射鵰」40周年 郭靖、黃蓉最佳代表仍是他們

記者蘇詠智／專題即時報導
黃日華（左）與翁美玲被公認是最經典的郭靖、黃蓉代表。(取材自IMDb)
黃日華（左）與翁美玲被公認是最經典的郭靖、黃蓉代表。(取材自IMDb)

金庸最膾炙人口的代表作「射鵰英雄傳」，被改編為電視劇或電影不下10次，但公認最具代表性的經典版本，始終是香港TVB在1983年推出的「鐵血丹心」、「東邪西毒」與「華山論劍」3部曲，男女主角黃日華與翁美玲亦成為最受到推崇的郭靖與黃蓉化身，在播出滿40年的今日，依舊罕有匹敵。

香港TVB金庸劇轟動華人區，但最早拍攝金庸武俠劇的卻是成立不滿3年就關閉的香港第3家電視台—佳視。1976年4月，佳視首度推出的金庸武俠劇碼就是「射鵰英雄傳」，收視人口突破百萬，掀起影視圈的「金庸熱」，扮演黃蓉的米雪因而大紅。佳視倒閉後，此版「射鵰」和續集「神鵰俠侶」被賣給TVB，TVB有心拍攝自家版本，這兩齣戲從此雪藏片庫，絕少重播，逐漸失去影響力。

「射鵰」的靈魂人物莫過於俏黃蓉，TVB特別舉辦「理想黃蓉」選秀，先炒一波話題，當年還不滿24歲的翁美玲，入行才一年，卻憑著靈動秀麗的氣質擊退其他對手勝出，演技更受好評。黃日華在TVB力捧的「五虎將」中最早走紅，郭靖由他演來幾乎不做第2人想。另一位「五虎將」成員苗僑偉的天生貴氣，將糾結於民族大義和榮華富貴的楊康也演得讓人叫好，與扮演穆念慈的楊盼盼對手戲亦火花四射。40年前在港首播時平均每集超過350萬觀眾，成為史上第一，之後在台灣透過錄影帶租看大轟動，大陸播映也引爆收視話題，確立經典地位。

TVB打鐵趁熱，同年10月推出「神鵰俠侶」，劉德華與陳玉蓮的搭配獲金庸本人評為「最符合原著」，之後劉德華和梁朝偉的「鹿鼎記」也大獲成功，「五虎將」都因主演金庸劇而風光，可是彼此星運大有差別。

翁美玲與湯鎮業戀愛受挫，竟在26歲尋短，湯鎮業的事業就此重挫。黃日華雖然螢幕下對妻子梁潔華始終如一，有好男人形象，在電影圈發展未能如劉德華、梁朝偉成功，只能在小螢幕當天王，而劉德華、梁朝偉今日都已是影帝，後者更在漫威大片演出，並將於威尼斯影展成為首位獲終身成就獎的華人演員，愈老愈風光。

黃日華在TVB力捧「五虎將」中最早走紅，卻沒有成為電影巨星的命。(取材自IMDb...
黃日華在TVB力捧「五虎將」中最早走紅，卻沒有成為電影巨星的命。(取材自IMDb)
「鹿鼎記」由吳君如（左起順時針）、黃愷欣、周秀蘭、商天娥、劉嘉玲、景黛音、梁朝偉...
「鹿鼎記」由吳君如（左起順時針）、黃愷欣、周秀蘭、商天娥、劉嘉玲、景黛音、梁朝偉、毛舜筠聯合演出，曾在港創下收視佳績。(取材自微博)
陳玉蓮（左）和劉德華的「神鵰俠侶」，是金庸本人認可的最佳版本。(取材自微博)
陳玉蓮（左）和劉德華的「神鵰俠侶」，是金庸本人認可的最佳版本。(取材自微博)
翁美玲演活嬌俏機智的黃蓉而大紅，可惜薄命早逝。(取材自IMDb)
翁美玲演活嬌俏機智的黃蓉而大紅，可惜薄命早逝。(取材自IMDb)
苗僑偉（左）與楊盼盼的男二女二搭配亦頗受影迷推崇。(取材自IMDb)
苗僑偉（左）與楊盼盼的男二女二搭配亦頗受影迷推崇。(取材自IMDb)

梁朝偉 香港 電影

上一則

阿諾史瓦辛格談布魯斯威利 ：動作英雄不會退休 只是去充電

延伸閱讀

宋仲基大聊「爸爸經」全程英文受訪 想合作梁朝偉

宋仲基大聊「爸爸經」全程英文受訪 想合作梁朝偉
劉德華曬黑扮醜 「投奔怒海」台灣解禁

劉德華曬黑扮醜 「投奔怒海」台灣解禁
劉德華主演禁片首登台灣大銀幕 曾因長太帥刻意曬黑

劉德華主演禁片首登台灣大銀幕 曾因長太帥刻意曬黑
劉德華「慢慢」寫父愛 感動久石讓

劉德華「慢慢」寫父愛 感動久石讓

熱門新聞

44歲劉濤在「做自己的光」與32歲劉宇寧演姐弟戀，網友直呼看不下去了。（取材自微博）

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

2023-05-23 08:40
張柏芝的14歲清純美照出爐。圖／摘自微博

張柏芝「14歲高清美照」瘋傳 驚人美貌讓網友嚇壞

2023-05-23 13:36
秦漢準媳婦身材很養眼。圖／摘自臉書

秦漢178cm準媳婦曬「比基尼辣照」修長美腿震撼網友

2023-05-26 15:56
劉香慈被二兒子捕捉性感照。圖／截圖自臉書

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

2023-05-26 13:53
吳謹言終於再度進入劇組，據悉這次演的是親人復仇的角色。(取材自微博)

等了27個月終於有新戲 吳謹言搭鮮肉再演復仇者

2023-05-21 21:33
李坤城和林靖恩的戀情引發熱議。（取材自臉書）

李坤城兒曝父嫩妻強迫結婚 偽造簽名奪房產 酗酒鬧事被報警

2023-05-27 00:01

超人氣

更多 >
LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子
LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」

LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻

深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻
疲勞、腦霧找上門…Omicron「疫」外難纏 10%長新冠

疲勞、腦霧找上門…Omicron「疫」外難纏 10%長新冠