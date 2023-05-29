史上最經典「射鵰」40周年 郭靖、黃蓉最佳代表仍是他們

黃日華（左）與翁美玲被公認是最經典的郭靖、黃蓉代表。(取材自IMDb)

金庸最膾炙人口的代表作「射鵰英雄傳」，被改編為電視劇或電影 不下10次，但公認最具代表性的經典版本，始終是香港 TVB在1983年推出的「鐵血丹心」、「東邪西毒」與「華山論劍」3部曲，男女主角黃日華與翁美玲亦成為最受到推崇的郭靖與黃蓉化身，在播出滿40年的今日，依舊罕有匹敵。

香港TVB金庸劇轟動華人區，但最早拍攝金庸武俠劇的卻是成立不滿3年就關閉的香港第3家電視台—佳視。1976年4月，佳視首度推出的金庸武俠劇碼就是「射鵰英雄傳」，收視人口突破百萬，掀起影視圈的「金庸熱」，扮演黃蓉的米雪因而大紅。佳視倒閉後，此版「射鵰」和續集「神鵰俠侶」被賣給TVB，TVB有心拍攝自家版本，這兩齣戲從此雪藏片庫，絕少重播，逐漸失去影響力。

「射鵰」的靈魂人物莫過於俏黃蓉，TVB特別舉辦「理想黃蓉」選秀，先炒一波話題，當年還不滿24歲的翁美玲，入行才一年，卻憑著靈動秀麗的氣質擊退其他對手勝出，演技更受好評。黃日華在TVB力捧的「五虎將」中最早走紅，郭靖由他演來幾乎不做第2人想。另一位「五虎將」成員苗僑偉的天生貴氣，將糾結於民族大義和榮華富貴的楊康也演得讓人叫好，與扮演穆念慈的楊盼盼對手戲亦火花四射。40年前在港首播時平均每集超過350萬觀眾，成為史上第一，之後在台灣透過錄影帶租看大轟動，大陸播映也引爆收視話題，確立經典地位。

TVB打鐵趁熱，同年10月推出「神鵰俠侶」，劉德華與陳玉蓮的搭配獲金庸本人評為「最符合原著」，之後劉德華和梁朝偉 的「鹿鼎記」也大獲成功，「五虎將」都因主演金庸劇而風光，可是彼此星運大有差別。