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等紅毯太無聊… 沈騰竟扒牆看海 網笑：老人與海

娛樂新聞組／即時報導
謝楠曬出沈騰(左起)、張譯、吳京三人合照。(取材自微博)
謝楠曬出沈騰(左起)、張譯、吳京三人合照。(取材自微博)

沈騰日前在出席第二屆海浪電影周活動時，因為等紅毯太無聊，竟然扒牆看起海來。畫面曝光後，網友紛紛表示，「再離譜的事情放在沈騰身上都變得合理起來了。」

海浪電影周日前登場，知名導演陳凱歌、演員吳京、張譯、沈騰等先後走上紅毯獻祝福。吳京以幽默口吻表達對本屆電影周的期待。沈騰是初次到秦皇島參加海浪電影周，他說，「我覺得這是一次近乎完美的旅行，能感受到阿那亞的文化，美食美景，很完美。」

沈騰現身閉幕紅毯時，當等待區只剩下他一個人時，有網友發現，沒人陪伴的沈騰不知道是不是因為太無聊，竟然去扒牆看海，而且一看就是大半天。

不少網友看到後紛紛笑道，「騰哥，你是來參加活動的，不是來觀光的。」、「沈騰渾身上下都是包袱啊」。還有網笑稱，「這是沈騰版老人與海」。

據悉，吳京妻子謝楠還在網上曬出沈騰、張譯、吳京三人合照，並配文，「謝謝小吳記者的前線報導。」

照片中的三人表情不一，十分搞笑。沈騰、張譯、吳京不僅是中國票房排名前三的電影演員，私底下還是很好的朋友。有網友戲稱，「百億補貼請多貼貼」、「好貴的一張合影」。

沈騰扒牆看海被網友戲稱「老人與海」。(取材自微博)
沈騰扒牆看海被網友戲稱「老人與海」。(取材自微博)

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