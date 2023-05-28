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汪小菲暴怒後又感性發文：大S是個好人

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲又因為大S衝上熱搜話題。(取材自微博)
汪小菲又因為大S衝上熱搜話題。(取材自微博)

汪小菲大S結束婚姻關係，兩人對彼此還是持續有關注。汪小菲日前疑似發文幫大S說話，隨後又秒刪，但相關內容還是被中國網友截圖瘋傳。

汪小菲26日晚間在直播間帶貨時情緒再度失控，對網友飆罵髒話「他媽抖音，X他媽的，我X你媽抖音，X你媽的」等激動言語，網友猜測，汪小菲發飆原因跟抖音會因政策封鎖帳號有關；隔天有自媒體爆料，發現大S的IG私人帳號，在離婚前就有與具俊曄交流，汪小菲又跳出來微博上替大S說話，指大S「她不能被你們說成這樣」，希望外界不要再關注他們，再次強調大S「她是個好人，這十幾年我知道」。

網友猜測，汪小菲發飆原因跟抖音會因政策封鎖帳號有關；沒想到今天有自媒體指出，找到大S的IG私人帳號，在離婚前就在IG上與具俊曄有所交流；對此，汪小菲又在微博上替前妻說話「請所有說我們的媒體別再說我們了！別再關注我倆了。她是個好人，這十幾年我知道」。

對於汪小菲反反覆覆的情緒轉折，網友們認為他情緒控管相當有問題，直呼「情緒太不穩定了吧！」也有人抱持著看八卦的態度，質疑他「酸辣粉賣不動了」，建議「吃點鎮靜類藥物吧」，不要心情好壞都把前妻掛在嘴邊。

汪小菲 大S 抖音

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