五月天相隔3年「回巢」 6場60萬人唱翻北京
五月天七度登上北京鳥巢，橫跨兩周舉辦雙主題演唱會，六場共60萬人參與，還有搶票失敗、抵制黃牛的粉絲自四面八方而來，齊聚鳥巢場外同樂，五月天格外感動，阿信直呼：「真的不想結束！如果可以的話，想把時光倒轉，再度回到天亮重唱，謝謝你們。」總票房約29億台幣(約9448萬美元)。
五月天相隔三年多重返鳥巢，本周率先登場的是「好好好想見到你」世界巡演，石頭說：「經過那麼久，我發現鳥巢的朋友變得熱情了點。」冠佑表示鳥巢沒有屋頂，要所有人一起大聲唱，讓整個北京充滿五月天的聲音。
阿信承諾五月天會常常回來，獻唱「因為你所以我」、「玫瑰少年」等歌曲，並邀來擁有破億點閱歌曲的師妹白安合唱「人生海海」、「OAOA」，成為一大彩蛋。
來到招牌點歌橋段，五月天現場「臨幸」粉絲之外挑選線上幸運兒，有人說「跟男友第一次來聽演唱會，希望老公可以唱給我聽」，形同把阿信當成老公，五月天當下沒意會過來，笑說：「這樣關係有點複雜耶！」然後依序獻唱「天使」、「笑忘歌」、「步步」等歌曲。
當二度安可唱到最後「憨人」時，阿信說感受很不真實，「如果有五月天的最後一場演唱會，那時候不知道你們幾歲了？」最後三度安可帶來「戀愛ing」。接下來五月天完成六場演出會達成鳥巢共計20場、200萬人的壯舉，再添新紀錄。
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