觀影說劇／陳妍希奉勸女人 別為結婚而結婚

陳妍希認為婚姻「不要為了結婚而結婚」。(圖：MyVideo提供)

女星陳妍希在陸劇「溫暖的，甜蜜的」中，經歷過婚禮結束閃電離婚的感情後，與崔紹涵飾演的小7歲男友方丘交往，卻在見男方父母時被大肆嫌棄，批評她「離過婚、單親家庭、年紀大、太過獨立」，讓陳妍希當場氣到轉頭走人，沒想到小男友不但不挺她，還賭氣說：「你要和我結婚的話，受一點委屈不行嗎？」最後雙方鬧得不歡而散，也成兩人分手的導火線。

談到婚姻感情觀，陳妍希表示：「女孩子不要為了結婚而結婚。」她認為，如果兩個人在一起的幸福指數 還不如自己一個人，還不如先自己好好愛自己，把自己的生活過好。

被問到如何鑑別渣男和在愛情中保持清醒？陳妍希建議：「牽涉到錢的事情要三思再三思，多多和閨密、家人商量。」她也認為，女生最大的底氣就是要懂得愛自己、照顧自己，「我覺得經濟獨立很重要，這樣就算是一個人，還是可以好好活下去」。

另外，宋茜在劇中飾演醫生南飛，在到了適婚年齡後頻頻被父母催婚，為了不讓家人操心，她與經超飾演同樣被父母催婚的鄰居焦岳，假扮成情侶，但後來又想盡辦法讓雙方父母勸他們分手。

劇中，陳妍希和宋茜的友誼也是一大看，陳妍希表示：「這部戲我最感動的還是閨密情，兩個女孩子能夠一起買房，承諾對方要是找不到真愛，下半輩子就搭伙一起過日子，要多好的感情，才能讓兩個女孩子願意這樣做。」她透露，真閨密會在你走投無路的時候拉你一把，陪你度過人生中最艱難的時刻。