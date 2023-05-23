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姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

娛樂新聞組／即時報導
44歲劉濤在「做自己的光」與32歲劉宇寧演姐弟戀，網友直呼看不下去了。（取材自微博）
44歲劉濤在「做自己的光」與32歲劉宇寧演姐弟戀，網友直呼看不下去了。（取材自微博）

一部接一部的爛劇翻車，還是沒讓一些劇長記性；新劇「做自己的光」即將播出，戲中44歲劉濤和32歲劉宇寧大談姐弟戀，遭網友砲轟像「忘年戀」，讓人看到走心。

比如配置堪稱古裝劇天花板的「上陽賦」，因為章子怡、劉芸等演員的集體扮嫩，導致觀眾的注意力沒有放在這部劇本身，只看到了這些不服老的「丫頭們」矯揉造作演少女。

就連現代劇的選角也開始不顧演員實際年齡與角色年齡的差距，其中馬伊琍在「龍城」裡頂著假髮套演未婚女孩，尷尬又辣眼，也沒收穫什麼好評。

除了扮嫩，還有一部分劇作選擇男女主角時不考慮對手戲演員的年齡差，前有差著20歲演情侶的陳建斌和李一桐，後有差了13歲的蔣雯麗和明道在劇中互撩。

單看每一個演員都是大家公認的實力派，但搭在一起卻是怎麼看都不順眼，這也足以說明選角的重要性。尤其是這種打出姐弟戀旗號的作品，起碼要選擇有cp感，年齡差也沒那麼大的演員才有說服力。

在各類姐弟戀題材的劇作接連扑街後，依舊有作品越挫越勇，最具代表性的莫過於劉濤，劉宇寧主演的「做自己的光」。

這部劇早在官宣演員陣容時就遭到一致抵制，網友差評理由反而出奇一致。看到劉濤和劉宇寧這對組合，不少觀眾的第一感受就是不搭，兩人演的是姐弟戀，但湊到一起，怎麼看都有種忘年戀的感覺。

劇中劉濤飾演的女主何歡是遭遇丈夫出逃，留下巨債，事業受挫的主持人，劉宇寧飾演的男主角是網絡博主，兩個角色在劇中的年齡差是6歲，現實生活中劉濤已經44歲，而劉宇寧32歲，兩人差了整整12歲。

這幾年國劇市場上被大家吐槽的姐弟戀作品中，演員的年齡差幾乎都在十歲左右，「轉角之戀」中的蔣雯麗和明道，「女士的法則」和「愛的二八定律」中的江疏影和彭昱暢，楊冪和許凱，都沒能逃得過觀眾的砲火。

「做自己的光」無疑是在觀眾的雷點上蹦迪，劇中劉濤飾演的女主角何歡還有一個老大不小的兒子，看上去跟劉宇寧都能做兄弟了，但卻要讓劉宇寧演對方的爸爸，可想而知兩人同框時有多麼違和。

而目前放出的物料中，劉濤和劉宇寧的各種互動也頗有幾分小姨和外甥同框的既視感。還未等到兩人上演親密戲碼，網友們就看不下去了，劇作播出後，看到兩人耳鬢廝磨演情侶，又將是對大家的一次視覺暴擊。

劉濤 馬伊琍 楊冪

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