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陳妍希宣傳新劇獨白…高調向趙麗穎宣示主權？

娛樂新聞組／即時報導
陳妍希和陳曉步入婚姻，日常生活也很浪漫。（取材自臉書）
陳妍希和陳曉步入婚姻，日常生活也很浪漫。（取材自臉書）

男星陳曉日前開直播與網友互動時，意外連到一名用趙麗穎照片當大頭照的網友，他跳針狂問「這是誰？」的反應，被指意外看到舊愛的慌張舉動；隔天陳妍希曬出一段影片宣傳新戲「溫暖的甜蜜的」，4段獨白被指講述陳曉、趙麗穎與她三人之間的過往故事，更解讀成她在宣示主權，引發熱議。

陳曉與趙麗穎當年搭檔「陸貞傳奇」爆出熱戀，兩人被視為金童玉女，可惜最後分手。當陳曉看到網友大頭照不停問「這是誰？」一副認不出昔日舊愛的樣子引發網友熱烈討論。

陳妍希隔天在個人的社交平台上分享視頻，宣傳「溫暖的甜蜜的」，並配文：「在經歷中成長，直到遇見真愛，齊家宜值得～」

陳妍希截取劇中的某些片段，第一場獨白是「年輕的時候很容易因為自尊心太強，就錯過了。」她在劇中也表示：「就是當年，我太年輕了，很多事情我不懂得怎麼去處理。現在我懂了，可我已經錯過你了。」被指就像是當年陳曉和趙麗穎分手，也是太年輕，沒有處理好事業和感情中的事情。

第二段獨白是「不愛就放過對方，可以嗎？」疑似在喊話趙麗穎；劇中的齊家宜（陳妍希飾）即使步入婚姻生活，但發現這並不是自己想要的，勇敢提出離婚開啟別樣的人生。

第三段獨白是「我和你結婚，我就一定要受委屈嗎？」齊家宜表示不以結婚為目的的愛情，才是真愛情，因為只要兩個人是真愛，最終會攜手步入婚姻的殿堂。

第四段獨白是「我很幸運的已經遇到了我的真愛。」陳妍希在劇中也和男主解開心結，最終在天橋接吻，算是浪漫美好的結局。

第三段和第四段似乎是在表明自己的立場，證明她和陳曉是真愛，他們不僅攜手步入婚姻，日常生活也是浪漫美好的。

雖然陳妍希在努力的宣傳自己的新劇，但此時此刻分享這樣的片段，並且還有著用心的獨白，這也不免讓人有代入感了。

陳妍希和陳曉宣傳新戲，趙麗穎（圖）無辜躺槍。（取材自微博）
陳妍希和陳曉宣傳新戲，趙麗穎（圖）無辜躺槍。（取材自微博）

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