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周冬雨、劉昊然「燃冬」床戲激情公開 觀眾嘆「幾乎什麼都做了」

特約記者唐在揚、記者蘇詠智、黃保慧／即時報導
周冬雨露出美背釋放性感。（路透）
周冬雨露出美背釋放性感。（路透）

當紅搶手金馬獎影后周冬雨，和劉昊然因為合作拍片傳出緋聞，兩人卻又再攜手主演新加坡新銳名導陳哲藝的新作「燃冬」，隨著該片被選入本屆坎城「一種注目」單元，兩人一起到了當地，也相偕參與了不只一場活動，並沒有特意保持距離。

「燃冬」中周冬雨扮演因受傷不得不從花式滑冰選手轉行的導遊，碰上從上海來到東北的劉昊然，兩人發生激情的關係。過往中國電影對於床戲尺度都有嚴格要求，周冬雨和劉昊然在「燃冬」中卻是該有的動作毫不遮掩，幾乎什麼都做了，且拿到獲准上映的龍標，讓外界推論當地的審片尺度是否將有開放？

周冬雨（左）和緋聞男友劉昊然（右）中間，卡了導演陳哲藝。（美聯社）
周冬雨（左）和緋聞男友劉昊然（右）中間，卡了導演陳哲藝。（美聯社）

雖然劉昊然在片中還留了鬍子，刻意在造型上弄得成熟，周冬雨與他搭配仍掩不住「姐弟配」的感覺，尤其今年前進坎城的中國影片中，只見一堆人物不停抽菸，銀幕上煙霧瀰漫，銀幕下也差點讓人有喘不過氣的錯覺，或許因此讓演員們顯得較有歲月的痕跡。

華人紅星在今年坎城沒缺席，創紀錄奧斯卡影后楊紫瓊一身貴氣的綠色禮服成為紅毯焦點之一，接著又在開雲集團舉辦的「躍動她影」頒獎典禮上獲獎，本屆坎城競賽評審之一布麗拉森以及周冬雨、劉昊然等都出席了典禮。

今年好幾部坎城影展競賽片， 都探討夫妻之間的相處，包括塞內加爾「Banel et Adama」、法國「Anatomie d'une chute」等都反映出就算各地區人們的生活環境有多不同，碰到的困難是大或小，都有需要解決的人生問題。

楊紫瓊現身坎城影展紅地毯，再次成為焦點。（路透）
楊紫瓊現身坎城影展紅地毯，再次成為焦點。（路透）

「Banel et Adama」描述當地的年輕夫妻，妻子希望丈夫不要接下酋長之位、多花心思在家裡，丈夫經過一番掙扎，還是只能答應，片子簡單卻有省思。「Anatomie d'une chute」則以聳動的男子身亡、妻遭疑殺夫事件展開，兩個半小時的內容，最後仍是以夫妻相處為關鍵，終歸回到生活中最基本的問題上。

目前放映過的影片中，由娜塔莉波曼、茱莉安摩爾兩大奧斯卡影后共同主演「五月的你，十二月的她」在坎城場刊上拿下3分（滿分4分），暫居本屆競賽片第一名，是得獎大熱門。

茱莉安摩爾（左）與娜塔莉波曼在「五月的你，十二月的她」演出受好評。(圖:車庫提供...
茱莉安摩爾（左）與娜塔莉波曼在「五月的你，十二月的她」演出受好評。(圖:車庫提供)

奧斯卡 坎城影展 新加坡

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