我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

戲說從頭／門外漢也被震撼 吳剛「後浪」演活老中醫

娛樂新聞組／綜合報導
吳剛在戲裡演醫術精湛的老中醫，戲外則坦言自己對中醫完全不了解。（取材自微博）
吳剛在戲裡演醫術精湛的老中醫，戲外則坦言自己對中醫完全不了解。（取材自微博）

由吳剛、趙露思、羅一舟、江珊等人主演的電視劇「後浪」近日熱播，該劇講述吳剛飾演的中醫藥大學教授任新正辭職創辦中醫傳承班，對個性不同、職業背景身份不同的學生因材施教，最終帶領他們成長為傳承中醫藥奔騰後浪的故事。戲裡演精通技藝的老中醫，戲外吳剛則坦言，自己之前對中醫「完全不了解」，但拍完「後浪」後被中醫的博大精深所震撼。

廣州日報報導，為了演好劇中演精通技藝的老中醫，吳剛也做了不少功課，「除了一些常規的案頭工作，這次拍攝前還專門去了大理，跟著中醫大師學習了一些基本理論、手勢動作等。跟組的指導老師也一直在和我們溝通，在教我們一些中醫知識。只能說盡力把『形』給學像了吧，真正的『神」還是編劇和導演在把握。」

出演前，中醫對吳剛來說是「完全陌生的領域」。吳剛直言這次「後浪」的拍攝，自己「是來學習、來上課的」，「一部戲的時間還是太短暫了，我現在也只能說是從完全的門外漢，變成了有幸在中醫殿堂的門口看了一眼，但也被中醫的博大精深，包括中醫的醫理之美所震撼。」

「後浪」將「年輕人」「中醫」兩大元素巧妙融合，展現青春中醫人的成長，也喚起大眾對傳統文化的記憶。吳剛認為，中醫題材雖然新，但並不小眾，此次劇集為中醫傳承找到了一個很好的展現形式，「劇中傳承班的表現形式就很好，它引入的其實是非常豐富的視角。」

導演

上一則

戲說從頭／田麗扮美艷富婆 為「利益」再婚鮮肉

下一則

真的177公分？黃曉明合體劉畊宏跳操 身高意外「露餡」

延伸閱讀

鄧振球中醫疑難雜症診所　精治頑固性咳嗽

鄧振球中醫疑難雜症診所　精治頑固性咳嗽
偏頭痛喝咖啡就會好？中醫狂推這3種茶更有效

偏頭痛喝咖啡就會好？中醫狂推這3種茶更有效
吳剛搭檔趙露思 「後浪」弘揚中醫

吳剛搭檔趙露思 「後浪」弘揚中醫
「國醫堂」談中、西醫的大不同　教民眾根據自身病情選擇就醫

「國醫堂」談中、西醫的大不同　教民眾根據自身病情選擇就醫

熱門新聞

劉亦菲完美駕馭「死亡芭比粉」長禮服。（取材自微博）

劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

2023-05-18 02:28
張柏芝疑似意外曝光3子Marcus長相。圖／摘自IG

張柏芝3子正臉曝光 顏值超高引爆討論

2023-05-17 13:03
白冰冰秀出額頭上的傷疤。記者梅衍儂／攝影

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

2023-05-13 09:22
古榕榕身材火辣。圖／JKF提供

台俄混血女大尺度照外流 身分曝光竟是「俄羅斯公主」

2023-05-15 13:41
徐靜蕾（左）和黃立行戀愛13年，曾被爆密婚和懷孕。（取材自微博）

才女明星徐靜蕾被爆在美國有一女 「孩子的爸就那位」

2023-05-18 21:23
王祖賢教授佛門禮儀的影片，讓網友懷疑她有「修修臉」。圖／摘自YouTube

女神真的變樣？王祖賢教佛門禮儀 卻被嫌醫美過度

2023-05-13 16:17

超人氣

更多 >
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾