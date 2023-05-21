戲說從頭／門外漢也被震撼 吳剛「後浪」演活老中醫

吳剛在戲裡演醫術精湛的老中醫，戲外則坦言自己對中醫完全不了解。（取材自微博）

由吳剛、趙露思、羅一舟、江珊等人主演的電視劇「後浪」近日熱播，該劇講述吳剛飾演的中醫藥大學教授任新正辭職創辦中醫傳承班，對個性不同、職業背景身份不同的學生因材施教，最終帶領他們成長為傳承中醫藥奔騰後浪的故事。戲裡演精通技藝的老中醫，戲外吳剛則坦言，自己之前對中醫「完全不了解」，但拍完「後浪」後被中醫的博大精深所震撼。

廣州日報報導，為了演好劇中演精通技藝的老中醫，吳剛也做了不少功課，「除了一些常規的案頭工作，這次拍攝前還專門去了大理，跟著中醫大師學習了一些基本理論、手勢動作等。跟組的指導老師也一直在和我們溝通，在教我們一些中醫知識。只能說盡力把『形』給學像了吧，真正的『神」還是編劇和導演 在把握。」

出演前，中醫對吳剛來說是「完全陌生的領域」。吳剛直言這次「後浪」的拍攝，自己「是來學習、來上課的」，「一部戲的時間還是太短暫了，我現在也只能說是從完全的門外漢，變成了有幸在中醫殿堂的門口看了一眼，但也被中醫的博大精深，包括中醫的醫理之美所震撼。」

「後浪」將「年輕人」「中醫」兩大元素巧妙融合，展現青春中醫人的成長，也喚起大眾對傳統文化的記憶。吳剛認為，中醫題材雖然新，但並不小眾，此次劇集為中醫傳承找到了一個很好的展現形式，「劇中傳承班的表現形式就很好，它引入的其實是非常豐富的視角。」