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梁靜茹上海演唱會 520唱了「分手快樂」：歌迷就像舊情人

記者梅衍儂／台北報導
梁靜茹的「星光璀璨銀河禮服」。(圖:超級圓頂提供)
梁靜茹的「星光璀璨銀河禮服」。(圖:超級圓頂提供)

梁靜茹「當我們談論愛情」世界巡迴演唱會，一連兩天於上海梅賽德斯奔馳文化中心再次啟航，她帶著最新專輯「麋鹿」中的新歌，換了2套全新訂製的百萬華服，烘托出天后氣勢 ，選在520這天開唱經典歌曲「分手快樂」，她感性道：「見到滿滿的歌迷，很像看到舊情人一樣。」

這場演唱會原訂2020年西洋情人節登場，因疫情延宕3年，梁靜茹特別選在520浪漫日期重啟，感性表示：「見到滿滿的歌迷，美好的回憶都湧現了，內心是翻騰的，所有練習到很熟的歌詞在現場都變成3D立體的，我完全無法忽視這份真實感跟Live演出的迷人感受。」

梁靜茹20日在上海開唱。(圖:超級圓頂提供)
梁靜茹20日在上海開唱。(圖:超級圓頂提供)

她開場穿著全新的百萬「微光黃紫漸變大禮服」，在4面台上演唱「微光」、「慢冷」，梁靜茹穿著漸層色彩、折叠起伏的薄纱及一字肩的設計，搭配地板Led的視訊變化，貼合演唱會的主題「愛情」。除了經典，梁靜茹也帶來新作「預感」，她笑說：「我有預感，今天我們會有一個很美好的夜晚。」

「我喜歡」唱畢，梁靜茹火速下台換裝，再次現身時，已換上耀眼的「星光璀璨銀河禮服」，這套超過10公斤、上萬顆璀璨星光打造出的銀河禮服，吸睛度爆表；她以新專輯「麋鹿」同名主打歌作為壓軸，提醒大家都能成為愛自己的自由麋鹿，就算會在愛的路上迷路，也都能找回喘息的自然空間，感性表示：「我希望可以為你一直唱下去，也為我自己，願我們可以擁有愛的力量。」2場演唱會共吸引3萬名觀眾，今年底前還有21場巡迴。

梁靜茹 疫情

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