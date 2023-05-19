坎城禮服挨批「老態」 紅樓夢女星：隨便說，我很喜歡

蔣夢婕在坎城禮服挨批「老態」。(取材自微博)

大陸女星蔣夢婕在陸劇「新版紅樓夢」 中，以「林黛玉」一角暴紅。但近期卻捲入不少風波，除了上月自曝遭人偷拍「裙底春光」引發討論外，近日在坎城影展 的穿著更被網友稱「不倫不類」，而她發文回應：「我很喜歡」，在微博 上掀起兩極的輿論聲浪。另外，大陸36歲女星高葉登坎城禮服繃開重縫遭熱議，她求饒說，請大家當沒看見。

中時新聞網報導，蔣夢婕近日現身坎城影展，以一件黑色抹胸長裙搭配白色大衣的穿搭亮相，雖然她在鏡頭前露齒微笑，踏著自信滿滿的步伐走上紅毯，但相關畫面在網上流傳後，被不少網友抨擊，紛紛寫下：「不倫不類」、「老態」、「看不懂」等字句，更認為她想以「清涼」的穿搭吸引眾人的目光。

對此，蔣夢婕也發文回應，寫下：「隨便說，我很喜歡」，並曬出多張同款造型的拍攝照片。貼文PO出後，在網路上掀起兩極討論聲浪，不認可她觀點的網友表示，「撐不起來，很不倫不類，造型師出來道歉」、「太露了」、「你開心就好，雖然我覺得不是很凸顯妳的美」。不過也有不少支持者說，「穿出自己不一樣的風格就很棒了」、「做模特、代言，一般是這種風格」、「氣場很足。」